Sénégal: Le parquet justifie l'inculpation de Guy Marius Sagna et Adama Gaye

Dakar — Le parquet a justifié l'inculpation de l'activiste Guy Marius Sagna et du journaliste-consultant Adama Gaye par certaines de leurs déclarations, "lesquelles peuvent avoir des conséquences graves sur la tranquillité et la sécurité des citoyens et des étrangers vivant au Sénégal", dans le premier cas.

Dans un communiqué signé du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, M. Sagna est "poursuivi du chef de diffusion de fausses nouvelles suite à ses déclarations selon lesquelles la France préparait un attentat contre le Sénégal".

Selon le parquet, ces déclarations, "au de-là de leur caractère faux et de la psychose qu'elles créent, peuvent avoir des conséquences graves sur la tranquillité et la sécurité des citoyens et des étrangers vivant au Sénégal".

Concernant le journaliste Adama Gaye, le procureur de la République pointe "ses propos d'une indécence inouïe sur le Président de la République", ce qui a conduit à son inculpation sur la base de l'article 80 du Code pénal et pour offense au chef de l'Etat, peut-on lire.