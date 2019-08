Seychelles: Les Seychelles lancent une stratégie de développement sur 15 ans visant à améliorer la qualité de vie de la population

Les Seychelles ont lancé leur nouvelle stratégie nationale de vision à long terme et de développement visant à tracer la voie du développement futur.

La Vision 2033 et la Stratégie de développement nationale 2019-2023 ont été lancées lundi lors d'une cérémonie au Centre de conférences international des Seychelles à Victoria, la capitale.

Dans son allocution, le Président des Seychelles, Danny Faure, a déclaré que la Vision 2033 des Seychelles et la Stratégie de développement nationale qui l'accompagnait "donnent une vision claire de l'endroit où nous nous trouvons, où nous voulons aller et sur quelle période de temps".

Il a déclaré que "c'est une vision qui mènera les Seychelles dans l'avenir et qui nous guidera pour réaliser notre ambition d'améliorer la qualité de vie de notre population".

La Vision 2033 sera réalisée grâce à la mise en œuvre d'une série de trois stratégies nationales de développement quinquennales, dont la première est 2019-2023.

Les stratégies reposent sur six piliers: la bonne gouvernance, les personnes au centre du développement, la cohésion sociale, une économie innovante, la transformation économique, la durabilité et la résilience environnementales.

Le travail sur Vision 2033 a débuté en 2017 par une série de consultations avec différents secteurs de la société seychelloise.

«Nous avons passé plus de deux ans sur cet exercice de visualisation en nous laissant un espace et du temps pour réfléchir et imaginer le type de Seychelles que nous souhaitons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour notre pays en 2033», a déclaré M. Faure.

Le chef de l'État des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, a ajouté que «le plan définit les objectifs sur lesquels la population aimerait que nous travaillions d'ici à 2023. Je lance un appel à tous les membres de la société de nous aider vers cette vision. Cette stratégie ne concerne pas uniquement le gouvernement et les services. "

Pour sa part, Maurice Loustau-Lalanne, ministre des Finances, du Commerce, de l'Investissement et de la Planification économique, a déclaré: «Au cours de la série de consultations, nous avons reçu des milliers de contributions et de points de vue du peuple seychellois, reflétant le type de Seychelles que nous souhaitons pour nos enfants et nous-mêmes en 2033. "

Les deux documents représentent deux niveaux de la trajectoire de développement des Seychelles dans un avenir prévisible, a ajouté M. Loustau-Lalanne.

Lors de la cérémonie, le logo Vision 2033 a également été lancé. Il contient les couleurs du drapeau national sous la forme de la lettre «V», qui représente la vision.

La mise en œuvre réussie de la Vision 2033 contribuera également à la réalisation des engagements mondiaux et régionaux des Seychelles inscrits dans l'Agenda 2030 des Nations Unies et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.