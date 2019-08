Congo-Brazzaville: Développement touristique - Les bureaux d'information de l'aéroport A.A. Néto de Pointe-Noire mis à disposition des passagers

Inaugurés le 02 août dans la capitale économique du Congo, les bureaux d'information touristique (BIT), en fonction de leurs heures de travail et de rotation d'exploitation, généreront au minimum huit à dix emplois pour les jeunes ponténégrins.

Le projet de construction de ces BIT à l'aéroport international Antonio-Agostinho-Néto s'inscrit dans le vaste programme d'amélioration de l'accueil et des renseignements touristiques enclenchés par la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan Nonault.

L'information au passager est un enjeu majeur pour tous les aéroports modernes désireux de s'arrimer aux standards de qualité de service internationaux. Ce point d'information touristique est un maillon essentiel dans la chaîne d'accueil, d'information et d'accompagnement des passagers, a souligné le directeur qualité, sécurité, sûreté et environnement, à l'Aerco, Armel Mamouna.

Dans sa présentation technique, le conseiller au Tourisme, Paul Mouyabi, a précisé que la politique relative aux lieux d'accueil et des renseignements touristiques proprement dite, vise à mieux encadrer le développement, la qualité de services et le fonctionnement en réseaux des BIT sur le territoire national.

Construit en accord avec les normes OACI et les exigences de la société des aéroports du Congo (Aerco), les ouvrages réalisés sont constitués d'une structure légère, conçue sur la base des matériaux nobles et modernes, principalement en bois local, confortables au charme authentique. Ces BIT comportent deux guichets identiques à ceux des compagnies aériennes de la place, qui sont respectivement implantés au niveau RDC (coté arrivée) et à l'étage (côté départ).

La superficie totale des BIT est de 26m², soit 13m² par guichet qui se subdivise en deux bureaux, à savoir : un back office pour le directeur, en RDC et le comptable, au niveau R+1 ; un front office pour la réception des visiteurs avec un comptoir d'accueil. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise « SMPME » gérée par Jérôme Vera sur financement du fonds de développement touristique (FDT) pour un coût total de 25 321 227 FCFA. Il s'agit notamment des travaux suivants : planchers techniques en bois local ; électricité, cloisons et revêtements, menuiserie comptoirs, plafonds autoportant métallique, menuiserie aluminium, volet de comptoir, raccordement en fibre optique pour la transmission du data, raccordement électrique depuis le local TGBT d'Aerco.

De par leurs caractéristiques et leurs emplacements, ces BIT sont des véritables leviers ou comptoirs de développement du tourisme congolais dont l'image et la notoriété seront des atouts indéniables et attractifs de convergence touristique au profit du Congo, a déclaré le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Jean Claude Etoumbakoundou.

Rendre plus compétitive la destination Green Congo

Avant de couper le ruban symbolique, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, a indiqué que l'importance des BIT dans la promotion d'une destination des loisirs et des villégiatures n'échappe à personne. Le tourisme, poursuit-elle, offre aujourd'hui plus que jamais de vastes opportunités. Il est la troisième au monde. Le tourisme est un emploi sur onze dans le monde, il est le pétrole qui ne tarit pas. Il est appelé à servir, dans le cadre de la diversification de l'économie, de levier et de développement.

Pour la ministre, la ville de Pointe-Noire, porte ouverte au monde, poumon de l'économie congolaise, est une terre d'accueil qui a pour tradition d'inviter les touristes à visiter ses immenses plages de sable blanc fins, mais aussi bien d'autres merveilles touristiques. Le renforcement de la qualité de l'offre touristique sera aux travers des BIT, une possibilité de rendre plus compétitive la destination Green Congo qui s'impose pour plus de visibilité et d'attractivité de la destination Congo.

« Comme à l'accoutumée, cette cérémonie nous offre l'occasion d'appréhender l'importance du tourisme dans l'économie locale. Et c'est à juste titre que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à travers son projet de société « Le Chemin d'avenir », a voulu préinscrire au secteur du tourisme la mission de contribuer à une part significative de son PIB. Certes cette tâche est ardue mais exaltante. Et ce qui compte ce ne sont pas tant les chiffres à atteindre, que des efforts à entreprendre en vue de parvenir aux objectifs fixés », a déclaré la ministre du Tourisme et de l'Environnement.

Parlant de la transversalité de ce secteur, la ministre Arlette Soudan-Nonault a rappelé que le développement du tourisme implique tous les ministères ayant des actions connexes avec ce secteur, mais il leur faut évoluer en synergie. En la réussissant, l'économie congolaise ne devra plus compter seulement sur le pétrole, mais aussi sur le tourisme durable. Avec l'aménagement des sites d'intérêt touristique et la valorisation de sa biodiversité, Pointe-Noire a toutes les capacités de devenir l'une des cités du Congo la plus attrayante et la plus grande pourvoyeuse des recettes touristiques, a indiqué la ministre.

Pointe-Noire poursuit-elle, dispose des grandes possibilités pour faire d'elle une grande destination touristique. Elle s'y prête au développement du balnéaire, de l'écotourisme, du tourisme social, des croisières maritimes, du tourisme d'affaires, du tourisme de congrès, du tourisme de mémoire, et bien d'autres types de tourismes qui pourraient contribuer à améliorer les recettes touristiques des entreprises de la ville.