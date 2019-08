Afrique: Cinéma - Le lever de rideau du Ficomp se tiendra en septembre

La 1re édition du Festival international des courts métrages (Ficomp) aura lieu du 4 au 7 septembre à Pointe-Noire.

Après la soirée caritative organisée en juillet dernier qui a permis de recueillir les fonds pouvant soutenir et appuyer le festival, Bilili Ya Africa Films Corporation, en partenariat avec le théâtre à la carte, organise ce festival qui se tient sur le thème : "La formation, base de l'industrie cinématographique". Il sera ouvert le 4 septembre à l'Institut francais du Congo pour prendre fin le 7 septembre. Ce festival verra la participation des réalisateurs et acteurs de la Côte d'Ivoire, du Congo Brazzaville, du Ghana, du Togo, de la France, du Cameroun, de la RDC. Outre la sélection officielle, de nombreux films congolais seront projetés hors compétition.

La 1re édition du Ficomp qui veut être la vitrine du cinéma congolais en général et du court métrage en particulier sera marquée aussi en dehors des projections par des formations, des ateliers, du masterclass et des conférences. Le Ficomp veut développer à travers ses activités un travail d'éducation, de sensibilisation et de formation à l'endroit des réalisateurs en devenir qui vont mettre en exergue leurs capacités de création et leur talent.

Michael Gandoh, son initiateur, est un réalisateur de films de fiction et de documentaire. En 2017, il a été primé meilleur réalisateur lors de la 3e édition du festival du cinéma congolais « Ya beto ». Avec son label de production Bilili ya Africa films corporation, il s'évertue à apporter son savoir et son expérience à l'édification d'un cinéma congolais professionnel et compétitif.