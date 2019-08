Angola: Déminage - Plus de 200.000 mètres carrés nettoyés à Bié

Cuito — L'Institut national de déminage (INAD) a déminé, de janvier jusqu'à ce jour, un terrain de 252.081 mètres carrés destiné à la construction de plusieurs infrastructures socio - économiques, aux alentours de la ville de Cuito, dans la province de Bié.

Selon le directeur de l'Institut, José Virgílio Chalissala, qui s'est adressé à l'Angop, au premier semestre dernier, l'INAD a enlevé et détruits dans la province, 85 engins explosifs non détonnés tels que les mines antipersonnel, mines antichar, mortiers, projectiles de D30, grenades et roquettes.

En ce qui concerne le service de déminage à Bié, il a annoncé que la zone déminée se situe sur la réserve foncière de Kaluapanda, banlieue de la ville de Cuito, où le gouvernorat local envisage mettre en place plusieurs infrastructures sociales et économiques.

Selon les données confiées à la presse, en décembre de 2018, par la Commission nationale internationale de déminage et assistance humanitaire de Bié, sur toute l'étendue de la province plus de 47 hectares étaient en train d'être débarrassées de mines.

L'Angola a nettoyé plus de 2000 champs de mines et, les données faisaient savoir que ce processus de déminage dans tout le pays a coûté, plus de 500 millions de dollars, de 2002 jusqu'à nos jours.