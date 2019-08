Maroc: Bouillon de culture

Exposition

L'artiste-plasticien Anass El Boury exposera jusqu'au 28 septembre prochain à Essaouira, une collection inédite de ses œuvres artistiques les plus singulières, sous le signe "Solstice d'été".

Au cœur de ce travail riche en couleurs et en symbole figure la spirale. "Qu'elle évoque l'évolution d'une force, le souffle de la vie, ou bien encore les mouvements qui semblent animer l'univers, la spirale d'Anass El Boury nous invite à l'ouverture et à l'élévation", selon une note de présentation de l'exposition.

L'accomplissement de soi et le véritable "élan vers l'autre" représentent des valeurs chères à l'artiste Anass El Boury, qu'il tente de figer et de déployer dans une peinture contemporaine où s'harmonisent formes, lignes, couleurs et matières et qui révèle tout un univers, précise-t-on.

Comme des fenêtres ouvertes sur nos vies et sur la société d'où surgit un monde réel qui nous questionne sur le devenir : "Derrière chaque rempart il y a une ville, derrière chaque ville il y a une maison, derrière chaque maison il y a une fenêtre, derrière chaque fenêtre, il y a une vie, derrière chaque vie, il y a une spirale", explique M. El Boury.

Rencontre

L'Institut Français d'Essaouira (IFE) abritera le 18 septembre prochain une rencontre avec l'auteure Marion Mari-Bouzid autour de son ouvrage "Les pouvoirs de la tolérance", paru aux "Editions Odille Jacob".

"Parmi ces valeurs fondamentales qui aident à mieux vivre avec nous-mêmes, avec les autres, dans nos vies et dans bien des situations conflictuelles, la tolérance occupe une place centrale. Qu'est-ce que la tolérance ? Quelles sont ses différentes formes ? Pourquoi être tolérant ?", lit-on dans une note de présentation publiée par l'IFE.

La même source fait savoir qu'aujourd'hui, la science valide les nombreux bénéfices sur la santé physique et psychologique des valeurs profondes comme la tolérance, notant que l'objectif de ce livre est de proposer un véritable chemin pour comprendre, explorer, et au travers d'exercices pratiques, s'approprier cette valeur.

A rappeler que Marion Mari-Bouzid est psychologue clinicienne, spécialisée en thérapies comportementales et cognitives, et instructrice en thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Ancienne compétitrice en savate-boxe française et kick boxing, elle est également spécialisée dans la préparation mentale en sports de combat.