Soudan: Le Conseil de paix du Darfour se félicite de l'accord

- Le Conseil des Mouvements Pacifiques s'est félicité de l'Accord Initiale conclu entre le Conseil Militaire de Transition (CMT) et les Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC), et a espéré qu'il mettrait fin aux souffrances du peuple soudanais à tous égards.

Dans une déclaration faite à SUNA, Adam Awad, Porte-parole du Conseil, a souligné qu'il importait de mettre fin aux impacts des Guerres et à la Propagation des Libertés et à la nécessité d'une discrimination dans les zones touchées par les Guerres pendant la période des Opérations de Secours et dans les Phases Précédentes de Développement, de Reconstruction et de Fonction Publique.

Awad a souligné l'importance de traiter la Situation des Mouvements Signataires et l'Absorption du reste de leurs Chefs Militaires dans les Institutions Militaires ou leur Démobilisation et la Participation des Chefs Politiques au Gouvernement de Transition et les faire participer dans la Préoccupation Nationale.