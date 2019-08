Cote d'Ivoire: Bangolo - L'opération de salubrité à Blenimeouin lancée

En prélude à la fête de l'indépendance, Essoi Henock, sous-préfet de Blenimeouin dans le département de Bangolo, a officiellement lancé, le 1er août, l'opération « Blenimeouin, ville propre ».

Une campagne qui vise à assainir l'environnement et le cadre de vie afin de lutter contre les maladies liées à l'insalubrité.

Pendant une semaine, les comités de gestion de la salubrité des villages, campements et quartiers mis en place par le sous-préfet, vont balayer les rues, enlever les mauvaises herbes et entretenir les jardins publics. Ceci devrait aboutir à la sélection du quartier et du village les plus propres.

Déplorant l'insalubrité dans sa localité, le sous-préfet a confié : « Blenimeouin n'est pas n'importe quelle localité, une cité de brassage des peuples et une ville touristique située au carrefour des localités de Duékoué, Bangolo et Kouibly et surplombée par le Mont Péko".

"Nous allons tout faire pour rendre notre ville propre ». La direction régionale de l'environnement et du développement durable apprécie cette opération.

Soumahoro Abdoulaye, fondateur de l'Ong Azaovlin, a annoncé la participation de sa structure à l'opération.