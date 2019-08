Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Les 3 observations du général Miningou

Au nombre de 60, les élèves officiers d'active de l'Académie militaire Gorges Namoano (AMGN) de Pô ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenant le samedi 3 août 2019. Après avoir été baptisée Combattivité, cette 18e promotion a reçu les conseils du chef d'état-major général des armées, le général Moïse Miningou, qui a également fait des observations sur la lutte contre le terrorisme.

Des collines de Manon jusqu'à celles du Bafuji, les élèves officiers d'active de l'Académie militaire Gorges Namoano de Pô ont acquis leurs connaissances dans la sueur, parfois dans le sang. En effet, après avoir franchi avec enthousiasme les portes de l'établissement le 23 septembre 2017, cette 18e promotion a subi, pendant 36 semaines, les dures réalités de la formation d'officier. En plus des connaissances techniques et tactiques, des valeurs comme l'humilité, le sens du devoir, le dépassement de soi et l'intérêt collectif, entre autres, ont été inculquées à ces 62 jeunes dont l'âge moyen est de 25 ans.

Deux objectifs étaient visés : former des officiers aptes (physiquement et moralement) aux métiers des armes et capables de commander une section d'infanterie dans un environnement de paix, de crise ou de guerre. Axé sur l'action et la réflexion, l'apprentissage s'est articulé autour de l'exercice de l'autorité, de la mission opérationnelle, de l'entraînement physique, militaire et sportif sans oublier les aspects administratif, technique et la formation générale.

Ayant participé aux brevets de parachutiste militaire, de secouriste, en sécurité incendie, au stage de directeur de mise en œuvre des explosifs et au permis militaire de conduire, les futurs soldats, originaires du Burkina, du Bénin, du Cameroun, du Congo Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée Conakry, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo, ont exécuté un exercice d'infiltration à pied de 192 kilomètres entre les villes de Léo et de Gaoua et ce, en 72h. Ainsi, ce sont au total 60 lauréats, composés de trois femmes de nationalités burkinabè et malienne, qui sortent de l'académie avec le niveau licence, la plus forte moyenne étant de 16/20 tandis que la plus faible est de 11.

Nouveaux programmes de formation

Si l'on en croit les propos du délégué, Abdoul Kader Somé, les fondamentaux de la vie de soldat leur ont été inculqués dès les premiers jours. « Ils ont fini par faire corps avec nous », a-t-il affirmé, ajoutant que tout n'a pas toujours été rose. « Mais ça n'a rien enlevé à notre volonté d'être chaque jour une meilleure version de nous-mêmes... Nous sortons de l'académie pétris de savoir et de dévouement à la cause de nos nations respectives et ce, jusqu'au sacrifice suprême. Tant que le devoir nous appellera, nous répondrons présent ». Ils se disent désormais prêts à aider les troupes déjà au front. « Nous comptons amplifier la portée de leurs victoires dans cette lutte contre le terrorisme », a lancé Abdoul Kader Somé.

C'est tenant justement compte de ce nouveau contexte sécuritaire que la promotion a été baptisée Combativité par le chef suprême des armées, Roch Marc Christian Kaboré, président de la cérémonie. C'est aussi lui qui a remis au major de la promotion ses épaulettes de sous-lieutenant avant que les autres convives (parmi lesquels le parrain, le général de division Honoré Nabéré Traoré) fassent de même pour le reste des récipiendaires. La transmission du flambeau, la prestation de serment et le défilé des troupes participantes ont été, entre autres, les autres moments forts de cette rencontre.

Notons que les Forces armées nationales sont engagées dans la révision des programmes de formation pour s'adapter aux réalités du moment : il s'agit de l'insertion d'un déploiement en zone opérationnelle dans les curricula de formation, mesure qui va commencer avec ces nouveaux officiers. Il est aussi prévu l'amélioration du continuum entre le Prytanée militaire du Kadiogo et l'AMGN.

Encadré

Le général Miningou, disciple de Sun Tzu

Le CEMGA, Moïse Miningou, a fait des observations sur la lutte contre le terrorisme. Citant l'exemple du stratège chinois Sun Tzu, qui recommande d'éviter les longues guerres, il a indiqué qu'il faut mobiliser les fils et les filles de la nation pour une action décisive et rapide contre les groupes obscurs.

Convaincu également que cette lutte requiert la participation synchronisée et efficace de toutes les composantes de la société, le chef d'état-major général des armées a évoqué la nécessité de la dynamisation de cette synergie entre tous les échelons de l'administration et les FDS.

Sachant aussi que les terroristes sont capables d'atteindre leurs objectifs en offrant une image hostile de la société d'en face, il a déclaré qu'un accent particulier doit être mis sur la communication stratégique. « Gagner les cœurs et l'esprit de nos populations reste un atout majeur dans le combat contre les forces du mal », a-t-il lancé.