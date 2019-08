Cote d'Ivoire: 18ème édition du Forum AGOA à Abidjan / Le président Alassane Ouattara - « L'ambition de la Côte d'Ivoire, accroître les exportations vers les USA »

Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, hier à Sofitel Hôtel Ivoire, à l'ouverture officielle de la 18ème édition autour du thème "'AGOA et l'avenir : développer un nouveau paradigme commercial pour guider le commerce et les investissements entre les Etats-Unis et l'Afrique".

« Le forum de l'AGOA est un temps fort dans la coopération entre les pays africains et les Etats Unis. Les travaux de cette édition devraient nous permettre d'identifier les voies et moyens de renforcer et de développer les opportunités commerciales offertes par l'AGOA afin de générer une croissance inclusive pour nos pays » a dit le président Ouattara. Qui a rappelé que l'AGOA a permis d'accroître le niveau des échanges entre les Etats Unis et le continent africain de plus de 70% sur la période 2008-2013.

« La stratégie nationale AGOA, a pour objectif de hisser au premier rang des pays membres de l'AGOA, à travers la diversification et l'amélioration de la compétitivité des produits ivoiriens » a-t-il ajouté. Avant d'indiquer que "l'ambition de la Côte d'Ivoire est d'accroître les exportations vers les Etats Unis en passant de 1 milliard de Dollars aujourd'hui à 3,5 milliards de dollars à l'horizon 2025".

Pour le ministre du Commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, les attentes de ce forum sont grandes en termes d'accroissement de la contribution de l'Afrique au commerce mondial. Il a également indiqué que ce forum est un symbole qui marque l'engagement de la Côte d'Ivoire au renforcement des économies africaines avec la ZLECAF et traduit également l'excellence des relations économiques et commerciales avec les Etas Unis qui demeurent le deuxième pays client de la Côte d'Ivoire au titre des exportations.

Le représentant adjoint d'Etat américain chargé du Commerce, CJ Mahoney, a réitéré la bonne coopération entre son pays et l'Afrique et indiqué que les Etats Unis vont toujours appuyer cette coopération, à travers la Zlecaf, Zone de libre-échange. « Les Etats Unis et l'UA vont travailler ensemble pour que la Zlecaf soit un succès », a-t-il annoncé.

Ce soutien annoncé par le Représentant adjoint d'Etat américain chargé du commerce CJ Mahoney, a été matérialisé au cours de cette cérémonie d'ouverture du 18ème Forum AGOA, avec la signature d'un protocole d'accord sur la Zlecaf entre les Etats Unis et l'UA. Ce Forum qui a démarré depuis le dimanche 04 août marque la présence effective de 36 pays sur les 39 pays éligibles à l'AGOA, dont 29 pays représentés par les ministres en charge du Commerce et plus de 1100 participants.