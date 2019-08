Congo-Kinshasa: Remue-ménage à la DGR/Kongo Central - Félix Mavambu Zola nommé Chargé des missions

La Direction Générale de Recettes du Kongo Central vient d'avoir un nouveau maître à son bord. Il s'agit de monsieur Félix Mavambu Zola qui succède momentanément à Blaise Kiangala Tulente en qualité de Chargé des missions pour une période de trois mois.

La cérémonie de passation de pouvoir entre le nouveau chargé des missions et la Directrice générale ad intérim a eu lieu le mardi 23 juillet dernier en présence du Ministre provincial en charge des Finances, Pierre Kabangu Nsalambi, du Directeur de Cabinet du Gouverneur de province, Claude Nzeza zi Ngeti et des cadres et agents de cette régie financière.

Il sied de noter que cette disposition fait suite à la démission de monsieur Blaise Kiangala, juste après son interpellation par l'Assemblée provinciale du Kongo Central qui a pu observer une opacité dans sa gestion caractérisée par une malversation financière. C'est ainsi qu'en attendant son remplacement, l'autorité provinciale qui a pris acte de cette démission, a jugé bon de nommer un Chargé des missions avec des tâches spécifiques.

L'heureux promu est un ancien Inspecteur des Finances ayant œuvré dans plusieurs commissions fiscales et financières en République démocratique du Congo. Celui-ci a vivement remercié l'autorité provinciale pour la confiance placée en sa modeste personne. Il a par ailleurs promit d'accomplir en toute responsabilité les missions lui assignées avant d'inviter les agents et cadres de la DGR/KC à une étroite collaboration devant permettre à la province du Kongo Central de maximiser les recettes et avoir les moyens de sa politique en vue de son développement et de son épanouissement.

Cependant, le Ministre provincial des Finances, Pierre Kabangu Nsalambi, a tenu à éclairer l'opinion sur les motivations qui ont motivé ce changement afin de couper court aux spéculations de mauvais goût.