Congo-Kinshasa: Prison centrale de Makala - La FBCP préoccupée par l'état de santé du député Frederick Batumike Rugimbaya

L'ONG, qui pense que le dossier ayant conduit à son arrestation et sa détention était un montage, exhorte à la réouverture de ce dossier judiciaire pour des enquêtes plus approfondies. Elle appelle, par ailleurs, le président de la République à tout mettre en œuvre afin de « déboulonner » les vielles et mauvaises pratiques de la justice congolaise, qui ternissent l'image de cette dernière.

Député provincial du Sud-Kivu, Frederick Batumike Rugimbaya est incarcéré à la prison centrale de Makala à Kinshasa avec une douzaine d'autres personnes dans une affaire de meurtre d'un sujet allemand. « Actuellement, l'honorable Frederick Batumike Rugimbaya est gravement malade à la prison centrale de Makala et sa santé nécessite qu'il soit évacué dans un hôpital spécialisé pour des soins appropriés », a fait savoir la Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP).

La FBCP note également qu'après l'arrestation de ce député, la situation sécuritaire dans la province de Sud-Kivu s'est davantage détériorée de jour tout comme de nuit. Citant les informations à sa possession, l'ONG de défense des droits de l'homme indique que les véritables auteurs d'insécurité dans cette province sont des membres d'un groupe dirigé par un certain Batumike Nkomera, alias Djuka, qui opère dans le groupement de Bughore, territoire de Kabare. « Ce sont eux qui ont tué et violé, la nuit du 30 au 31 juillet 2019, un enfant de 4 ans », a souligné cette association.

Un dossier politique

Pour la FBCP, Frederick Batumike Rugimbaya et ses codétenus ont été arrêtés pour des raisons politiques. Condamnant les autorités politiques et judiciaires qui ont utilisé la justice comme moyen pour le règlement de compte à leurs adversaires, cette ONG note que ce député avait été arrêté pour un conflit des terres. « C'est un dossier à caractère politique pour le conflit des terres dans lequel beaucoup d'autorités de Bukavu et de Kinshasa sont impliquées », a souligné la FBCP. Pour cette association, l'affaire a été montée pour faire arrêter et condamner ce député afin de permettre à ses auteurs de s'approprier les terres querellées. Affirmant avoir plusieurs preuves qui démontrent que la justice a condamné beaucoup de gens par erreur ou sur la base de fausses accusations, l'ONG souhaite que le nouveau président de la République fasse tout pour « déboulonner » les vieilles et mauvaises pratiques de la justice comme promis.

Réouverture du dossier Batumike

La FBCP exige la réouverture des enquêtes judiciaires ou une liberté conditionnelle au profit de toutes les personnes détenues dans le cadre dudit dossier. En effet, elle s'est dite préoccupée par l'insécurité grandissante qui sévit dans la province du Sud-Kivu après l'arrestation non conforme à la loi de l'honorable Batumike Rugimbanya, de certains membres de sa famille et ses voisins, qui ont été conduits à l'auditorat militaire de Bukavu. « Sans préjudice du fond, nous voudrions vous signifier que cette façon d'agir constitue une violation flagrante des dispositions des articles 107 de la Constitution et 9 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2018 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ainsi que 88 et 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu », a souligné l'ONG.

Remontant cette affaire qui a conduit à l'arrestation de ce député, la FBCP note qu'il est relatif au décès d'un sujet allemand, Müller Walter, décédé au cours d'instance à la suite des coups que des personnes non autrement identifiées lui administrés pendant qu'il était en train de sensibiliser la population voisine du Parc national de Kahuzi Biega au projet soutenu par la coopération allemande en RDC. Mais l'ONG note également que toutes les personnes détenues à Kinshasa dans le cadre de ce dossier ont été acquittées par la justice dans la province du Sud-Kivu.

«Après son décès, les dix-sept personnes suspectées et présumées auteurs de sa mort ont été traduites devant la justice sous RP 10214 devant le Tribunal de grande instance d'Uvira, siège secondaire de Kavumu, qui, en date du 09/12/2015, a acquitté tous les prévenus et aucun recours n'a été introduit par la partie civile, après signification », a expliqué la FBCP. Pour cette ONG, le tribunal ayant acquitté les présumés auteurs matériels de l'assassinat du sieur Müller Walter, il sera impossible d'établir le degré de participation de l'auteur intellectuel qu'on prétend être l'honorable Batumike Rugimbanya Frederick qui croupit en prison. Bien qu'il y ait eu acquittement, l'organisation regrette que le présumé auteur intellectuel de ce meurtre et douze autres personnes soient transférés d'urgence et détenus à Kinshasa où l'état de santé du député Batumike se détériore au jour le jour.