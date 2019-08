Congo-Brazzaville: Concert anniversaire - Les Bantous de la Capitale célèbrent leurs 60 ans

Le groupe Les Bantous de la capitale a fêté le week-end dernier, avec près de mille spectateurs, à Pointe-Noire, son 60e anniversaire lors d'un concert qui affichait complet.

Le public ponténégrin a profité de la programmation alléchante des Bantous de la capitale. Ils ont passé en revu leur 60 ans de carrière en piochant dans leur impressionnante discographie. Avec une programmation à couper le souffle, les 60 ans d'existence des Bantous de la capitale ont été fêtés avec succès. Le groupe a plongé immédiatement le public dans l'ambiance. C'était bien la fête de la Rumba. Le patriarche du groupe Edo Nganga a replongé avec bonheur dans ses premières années de la musique.

Visiblement heureux de chanter près de son public, Edo Nganga s'est soudain montré plus loquace. « Pointe-Noire, c'est chez moi. Merci d'être venus si nombreux pour soutenir votre orchestre », a-t-il lancé avant d'interpréter « Aimé wa bolingo », une chanson qu'il a écrite en 1964 et enregistrée en 1966 avec Ok Jazz sous le label Loninguisa. Pendant cette interprétation, l'homme de 86 ans a chanté comme un jeune de 20 ans, car la musique coule dans ses veines et le temps qui passe ne ternit pas sa force vocale.

Un moment de communion

Le public a assisté à un concert anniversaire hors du commun. Certains ont eu du mal à quitter les lieux après la note finale. Pour la plupart d'entre eux, c'est un souvenir qui sera à jamais gravé dans leur mémoire. Les Bantous de la capitale ont électrisé le public avec des chansons comme Masuwa, Makambo mibalé, etc. dont il a repris en chœur tous les refrains. Ce groupe a une histoire immense qui ne se raconte plus mais qui se vit plutôt. Son concert anniversaire, tenu sur l'avenue Kaat Matou, non loin du rond-point Kassaï, fait partie des programmations de l'Institut français du Congo qui a voulu finir l'année en beauté avec cet évènement majestueux. Notons que ce concert a débuté avec l'animation de la chorale Christ Roi qui a fait vibrer le public avec son chœur ayant près de deux cent cinquante choristes. Et la chorale Les Bons Bergers a emboité le pas.

.