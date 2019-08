Congo-Kinshasa/Cameroun: C1/Tour préliminaire - Ibenge ne coachera pas V.Club contre Loum au Cameroun

L'entraîneur du club vert et noir de la capitale, officiellement en vacances à Kinshasa, n'accompagnera pas le club au Cameroun pour son match aller de préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique.

L'AS V.Club affronte ce week-end l'UMS Loum du Cameroun en match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. La délégation des Dauphins Noirs de Kinshasa quitte le pays le mercredi 7 août pour le Cameroun, mais sans son entraîneur principal, Florent Ibenge, a-t-on laissé entendre. Probablement, l'équipe sera coachée par l'entraîneur adjoint, Raoul Jean-Pierre Shungu.

En fait, Florent Ibenge qui est aussi sélectionneur de la RDC n'a visiblement pas repris avec son club qui a lancé, depuis quelques jours, sa pré-saison. Ibenge fait l'objet de plusieurs critiques au pays depuis l'élimination des Léopards en huitièmes de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Les Barea de Madagascar avaient créé la sensation de sortie des Léopards (aux tirs au but après un résultat d'égalité de deux buts partout à la fin du temps réglementaire et de la prolongation). Et depuis, Florent Ibenge n'a pas repris sa casquette d'entraîneur de V.Club à moins d'une semaine de ce match important, lui qui est patron du staff technique des Dauphins Noirs de la capitale depuis 2013. Officiellement, il est en vacances à Kinshasa !

Selon des rumeurs persistantes, le sélectionneur de la RDC depuis 2014 et entraîneur de V.Club envisagerait de changer d'air, lassé des critiques au pays et pressé par sa famille. Et les offres seraient même plus alléchantes pour le débaucher. Après un club marocain, on parle maintenant des géants sud-africains Orlando Pirates et Kaizer chiefs qui s'intéresseraient à Florent Ibenge au regard des résultats qu'il a grappillés au pays aussi bien en club qu'avec la sélection. D'après les mêmes rumeurs, il aurait été contacté par la Fédération de football de la Guinée pour le Syli national qui a remercié le belge Paul Put. On attend voir la suite et savoir si l'ère Ibenge arrive à sa fin dans V.Club ou il s'agit simplement de se manager avant la reprise effective avec les Dauphins Noirs.