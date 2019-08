Congo-Kinshasa: Réforme de l'Aménagement du territoire - Validation du rapport de diagnostic pour l'élaboration de la PNAT

Organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville en étroite collaboration avec le Pnud, un atelier de cette validation se tient du 6 au 7 août à l'hôtel Memling.

L'atelier de validation du rapport de diagnostic et orientations stratégiques pour l'élaboration de la Politique nationale de l'aménagement du territoire (PNAT) mettra en présence tous les acteurs impliqués dans le processus de la réforme de l'aménagement du territoire pour valider techniquement le rapport diagnostic qui devra conduire à l'élaboration de la PNAT de la RDC. Il sera question donc aux participants de procéder à l'examen critique du rapport provisoire de diagnostic et orientations stratégiques pour l'élaboration de la politique nationale en vue de son enrichissement par des suggestions et recommandations, d'obtenir un consensus autour du rapport à travers sa validation par les parties prenantes-clés de la réforme de l'aménagement du territoire en RDC.

Cet atelier intervient un mois après celui sur la restitution des missions de consultation des acteurs et de collecte des données menées à travers toute l'étendue du territoire national par les équipes du ministère de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville et les experts des firmes tunisiennes Ideaconsult et Studi recrutées par le Pnud pour élaborer les différents outils de l'aménagement du territoire, à savoir la PNAT, la loi-cadre sur l'aménagement du territoire, le schéma national de l'aménagement du territoire et les guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux de l'aménagement du territoire.

Notons que ces missions qui s'étaient tenues dans le cadre du processus de la réforme de l'aménagement du territoire mis en œuvre par le ministère de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville en collaboration avec le Pnud avaient entre autres objectifs de collecter les données nécessaires à l'élaboration des outils d'aménagement du territoire, auprès de l'ensemble des acteurs provinciaux concernés; d'échanger avec les différentes parties prenantes impliquées dans le secteur de l'aménagement du territoire ; de faire participer mieux impliquer tous les acteurs provinciaux et locaux de l'Aménagement du territoire à l'ensemble des activités liées à l'élaboration des outils d'aménagement du territoire.