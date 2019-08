Afrique de l'Est: COMESA - Les opérateurs économiques sensibilisés sur l'adoption de la nouvelle loi «ISO 22000 : 2018»

En collaboration avec le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), Kinshasa abrite du 5 au 12 août 2019, une formation de 7 jours en faveur des agents de l'Office Congolais de Contrôle, des opérateurs économiques et les représentants des ministères de l'Industrie, et du Commerce & des Petites et Moyennes Entreprises.

Ces assises de mise à niveau se déroulent à l'Hôtel Invest situé dans la commune de Lingwala et sont animées par Kabamba Nsanga Antoinette, consultant à «ISO 22000 : 2018» et bien d'autres experts. Ce programme porte essentiellement sur la sensibilisation de nouvelles réformes du système de Management de sécurité des denrées alimentaires (SMSDA), précisent les organisateurs.

Cette formation de haut niveau tenue pour faciliter la zone de libre échange entre les Etats de cette organisation internationale à vocation régionale de l'Est africain, est financée par l'Union Européenne, et porte sur les enjeux et stratégies permettant de lutter contre les importations et exportations illégales des produits agro-alimentaires dans les circuits frontaliers.

"La République Démocratique du Congo est parmi les pays où la population est victime d'usage des produits mal conservés et non sécurisés", explique Antoinette Kabamba. Il y a notamment parmi ces produits, des légumes, vivres frais, boissons alcoolisées, de l'eau, médicaments...

"Voilà pourquoi, dans le but de remédier à de telles pratiques, il a été question de faire savoir aux participants l'adoption de la nouvelle loi « ISO 22000 : 2018 », mise sur pied au détriment de la loi « ISO 22000 : 2005 » devenue obsolète", a affirmé l'initiatrice de cette nouvelle réglementation.

En présence des opérateurs économiques et agents de l'Office congolais de contrôle, l'ancienne Directrice de l'OCC et chef de Département au Laboratoire, est revenue sur les objectifs de ces échéances, qui consistent à faire connaître et comprendre les points clés de la norme ISO 22000, à saisir les enjeux et les avantages de celle-ci. Mais, surtout faciliter la démarche pratique pour la mise en place du système management.

Un moratoire de deux ans

D'aucuns n'ignorent que cette innovation permettra le contrôle total des denrées agro-alimentaires. Elle s'impose et s'applique à tout organisme appartenant à la chaine alimentaire, a souligné Mme Antoinette, insistant sur l'approche du processus qui doit passer par la satisfaction et une bonne communication entre les acteurs indirects (fournisseurs) et acteurs directs (consommateurs), afin de mettre sur le marché des produits de qualité. Il sied de rappeler que les dispositions pratiques de la nouvelle loi sur la norme ISO 22000 : 2018, accordent un moratoire de deux ans aux entreprises certifiées de migrer vers la nouvelle version.

A titre de rappel, ISO est la seule norme internationale qui traite de la sécurité des denrées agro-alimentaires, à travers la traçabilité et les exigences des résultats. Dans la logique des choses, l'hôte du premier jour des travaux a invité l'Etat congolais à travailler dans la rigueur en vue de placer des mécanismes servant à l'entrée et sorties des aliments selon les normes. Pour sa part, M. Apollinaire, co-organisateur et président de la COFET-COMESA s'est appesanti sur la portée de ces échéances qui entrent dans le cadre de la zone de libre échange où la ville-province de Kinshasa constitue la troisième étape après Goma et Bukavu.