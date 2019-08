Congo-Kinshasa: La clinique Astrid et l'ONG ASSOJEDEL déterminées à éradiquer l'hépatite B et C d'ici 2030

Sous le leadership du promoteur de la clinique Astrid, le Docteur Pascal Tshiamala, et de Madame Espérance Kaj, coordonatrice de l'ASSOJEDEL (une structure qui milite dans la lutte contre l'hépatite rurale B et C), plusieurs médecins se mobilisent pour éradiquer ce virus d'ici 2030.

C'est dans le cadre de leur série d'activités de sensibilisation de lutte contre cette maladie dangereuse que ces spécialistes du corps humain ont organisé une marche de santé le week-end, allant du boulevard du 30 juin à Kinshasa jusqu'à l'institut national pilote d'enseignement des sciences de santé (INPESS) comme point de chute. Sur place, plusieurs stands ont été exposé, question de favoriser la population kinoise d'obtenir des informations nécessaires sur la lutte contre cette maladie qui provoque le cancer de foie.

Ils avaient envahi les grandes altères de la ville de Kinshasa le samedi 3 août. Ils, ce sont les médecins, les membres de la Société Civile, les journalistes qui ont répondu présents à cette marche de santé initiée par le Docteur Pascal Tshiamala. De manière concrète, l'objectif de ce rassemblement était de s'associer à une des missions primordiales de l'OMS consistant à éradiquer le virus de l'hépatite B et C d'ici 2030.

C'est à travers des banderoles et autres insignes ou devises que ces médecins ont manifesté leur détermination de soutenir ce projet de grande envergure intitulé : «marcher jusqu'au bout, objectif 2030 dans les 516 zones de santé à la conquête de 1. 296 000 manquants».

En sa qualité de promoteur du projet de l'éradication de l'hépatite B et C, le docteur Pascal Tshiamala a précisé que cette marche de santé s'inscrit dans le cadre de la 2ème et 3ème activités de la sensibilisation dudit virus. « La première activité était une conférence sur les hépatites rurales récemment organisée au Fleuve Congo Hôtel. La deuxième, c'est le marché de santé qui consiste à sensibiliser la population afin de la conduire au dépistage. Puis prochainement, la troisième activité, nous la voulons comme un village où chacun doit s'informer sur cette maladie et obtenir un rendez-vous afin de se faire soigner dans sa zone de santé », a dit le docteur.

De son côté, Madame Yolande Kapend, gynécologue et obstétricienne aux cliniques universitaires de Kinshasa et à la clinique Ngaliema, estime que l'éradication de l'hépatite B et C est possible si les décideurs s'impliquent avec conviction. Elle déplore tout de même que le dépistage ne soit pas accompagné par la prise en charge. D'où, souligne-t-elle, l'implication des associations dans la sensibilisation qui est nécessaire pour que la population se fasse une idée de la pathologie. Surtout en ce qui concerne la collecte de fonds capable de permettre d'assister les patients dépourvus de moyen de se faire soigner. Toutefois, insiste la gynécologue, la population devrait mettre en pratique tous les conseils qui seront donnés lors des prochaines activités.

A en croire les dernières statiques, les hépatites sont des responsables de deux décès sur trois cas à travers le monde. La maladie provoque le cancer de foie. A ce jour, sur les 90% de personnes qui souffrent de cette pathologie, 80% d'entre elles vivent dans l'ignorance. C'est dans cette optique que plusieurs pays se mobilisent comme un seul homme pour déraciner ce virus mortel.