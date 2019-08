Burkina Faso: 3è édition coupe du maire - Le secteur 5 de Houndé sur la plus haute marche du podium

Réunir la jeunesse à travers le sport, tel est la volonté de la municipalité qui depuis trois ans, organise cette compétition en football dénommée «la Coupe du maire de Houndé.» C'est le secteur 5 qui ouvre le score dès l'entame de la rencontre.

Très vite, il impose son jeu et prend l'avantage avant la pause (2-0). Malgré ses nombreuses tentatives, c'est dans les arrêts de jeu que le secteur 4 réussira à réduire le score. Finaliste malheureux l'année dernière, les joueurs du secteur 4 n'avaient que leurs yeux pour pleurer alors que de l'autre côté, les joueurs du secteur 5 et leurs supporters jubilaient de joie. «Pour faire mal, il fallait rentrer très tôt dans le match. Nos adversaires n'ont pas démérité parce qu'ils ont pu réduire le score grâce aux encouragements de leurs supporters. Mais on avait déjà fait le travail», a confié le capitaine de l'équipe du secteur 5.

Mais au-delà de cette victoire du secteur 5, «C'est Houndé qui gagne», témoigne Dissan Boureima Gnoumou, le maire de Houndé, très satisfait de la mobilisation. «La Coupe est organisée à l'échelle communale mais l'affluence fait que nous avons envie d'aller plus loin. On a vu un beau match. Les deux formations sont à féliciter», a salué le maire Boureima Gnoumou.

Pour le patron de cette finale, Siaka Coulibaly, cette activité mérite plus de soutien au regard de l'engouement. Pour le Directeur général de la médecine sportive, Ibrahim Séré, parrain de cette édition, l'amour du football demeure dans la localité. Cette année, des jeux de Ludo, pétanque et jeux de dame ont été introduites dans la compétition. En marge de cette finale, une campagne de reboisement a été lancé par le maire et l'ensemble du conseil municipal.