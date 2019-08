Madagascar: Exploitation des crabes des mangroves - Une suspension de deux mois à partir du mois d'août

Scylla Serrata, les crabes des mangroves en voie de disparition en raison de la surexploitation.

A Madagascar, cela fait plus de deux ans que l'exploitation des crabes des mangroves (Scylla Serrata) n'a pas eu droit à une fermeture, même pas une petite semaine de pause. Une situation qui a impacté négativement sur la production, que ce soit en qualité ou en quantité selon les opérateurs. Ainsi, l'équipe du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), menée par le Directeur d e cabinet Lova RAMAROSON est venue rencontrer les acteurs de la filière à Mahavatsy II, Tuléar. Le but de cette visite est d'informer tous les opérateurs que désormais, l'arrêté 14 274/2019 sur la règlementation de l'exploitation des crabes des mangroves, stipule la suspension de toutes les exploitations du Scylla Serrata du 10 août au 31 octobre 2019. Une initiative du MAEP qui a ravi les exploitants de la filière crabe puisque selon ces derniers, deux mois et vingt jours ne peuvent que préserver la durabilité de cette filière.

Suspension temporaire de l'exploitation. La ponte des crabes des mangroves a généralement lieu entre août et octobre. C'est donc pour cette raison que l'exploitation sera fermée chaque année à cette même période. Cette suspension de l'exploitation signifie qu'il est formellement interdit de pêcher, de collecter, de commercialiser, d'acheter, de transporter, de conserver ou encore d'exporter les crabes des mangroves qu'ils soient vivants, semi-conservés, congelés, entiers, en morceaux, ou sous d'autres formes. Cet arrêté s'applique sur l'ensemble du territoire malgache et à ceux qui sont encore tentés de déroger à cette loi, seront sévèrement sanctionnés.

Un atelier pour la filière crabes. Mais que l'exploitation soit fermée ne signifie pas que les acteurs de la filière crabes doivent rester muets et suspendre leurs activités. En effet, le MAEP prévoit d'organiser un atelier national des crabes des mangroves pendant la fermeture de l'exploitation. Le but est de permettre aux exploitants ainsi qu'à tous les acteurs , de s'exprimer mais aussi de partager leurs expériences. Pour l'instant, la date et le lieu de cet événement restent inconnus mais seront certainement communiqués par le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et la Pêche en temps voulu.