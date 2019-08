Madagascar: Trass Tsiadana - Mention bien pour Inah et Mahery

Inah et Mahery au TrassTsiadana vendredi soir, un duo qui reste dans la tête bien des heures après le concert.

Avec la première, on peut être sûr que les chanteuses malgaches possèdent encore une base solide. Une voix juste, puissante et souple, elle survole les interprétations avec un style particulier. Tandis que Mahery est à l'aise sur tous les standards. Que ce soit du folk, du rock de la variété ou encore du soul, le chanteur du groupe Johary semble garder éternellement la forme. Dans la salle bien remplie, groupes d'amis et couples apprécient l'instant. Quand on a un peu délaissé ce genre de soirée, musique acoustique, interprétation des meilleurs titres malgaches et internationaux depuis les années 60, voire plus tôt, jusqu'aux plus contemporains. Avoir fait un petit tour au Trass a été un petit bol d'air frais. « Nous sommes des fidèles d'ici, ensuite, sur scène c'est de la pointure.

Des voix qui ne trahissent pas, une musique simple mais appréciable », analyse TokyRambeloson. D'autant que la convivialité des lieux apporte encore plus de détente aux personnes présentes, rendant la soirée encore plus chaleureuse. Après plus de deux heures de concert, le duo a conclu dans une ambiance digne des grands. Mahery et Inah ont assuré comme il faut, à renouveler.