Afrique: Initiative Swedd - Des agents de santé de 7 pays africains rendent hommage à la directrice de l'Infas

Des infirmiers, sages-femmes et techniciens de laboratoire de la Côte d'Ivoire, du Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie, Tchad et du Benin en formation en Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (Swedd) rendent hommage à la directrice de l'infas pour « son esprit managérial. »

C'était ce lundi 5 août, au sein de l'institut sis au Chu de Treichville, à l'occasion de la cérémonie du salut aux couleurs qui a réuni pour la circonstance tout le personnel, étudiants et candidats aux différents concours d'entrée à l'Infas présents pour les inscriptions.

Au nom de ses pairs de la sous-région, le malien Founéké Sissoko, dans un speech plein de sagesse et d'éloquence, a relevé les qualités du Pr Méliane N'dhazt. « Nous exprimons notre gratitude à Mme la directrice de l'Infas qui n'a ménagé aucun effort pour se mettre à notre disposition depuis notre arrivée. Nous saluons son sens d'ouverture, ses qualités managérial, son esprit d'amour du travail bien fait et surtout pour son professionnalisme et son approche de la culture de la qualité », a affirmé l'agent peintre qui au nom de ses camarades a offert deux jolis tableaux à la directrice de l'Infas.

Sissoko a prié le Pr Méliane « à continuer sur cette lancée » afin d'inculquer son savoir-faire, son leadership à tous ceux qu'elle encadre pour la qualité du plateau sanitaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région par la formation de qualité que donne le centre d'excellence dans le cadre du projet Swedd.

Toute heureuse de cette marque de reconnaissance, Pr Méliane N'dhazt s'est dit heureuse et invité par l'occasion l'assistance dans toute sa diversité professionnelle à épouser les vertus d'un travail bien fait dans la discipline. « Je voudrais m'appuyer sur les paroles de notre hymne nationale en vous invitant à les épouser chaque jour dans votre quotidien. Construisons notre pays dans l'unité et la discipline », a-t-elle invité.

A l'endroit des étudiants, elle s'est voulu plus explicite en ces termes : « Par votre spécificité, vous devez être un modèle. Soyez un agent de santé nouveau qui concourt au développement de sa patrie. Notre hymne nationale nous appelle tous à la construction d'un pays nouveau avec des cadres, agents de santé nouveaux dont la première vision et vocation doit être la construction d'une nation prospère avec des agents d'un nouvel esprit. Celui de la qualité, du professionnalisme et surtout tourné vers l'excellence. Que les paroles de notre hymne soit notre boussole ».