Afrique du Nord: Réinsertion socio-économique des migrants rapatriés - Des offres concrètes aux rapatriés du Maghreb

Si l'Organisation internationale pour les migrations (Oim) est très active dans la facilitation du retour des migrants illégaux dans leurs pays respectifs, elle s'engage de plus en plus fortement dans leur suivi.

Aussi, a-t-elle conclu un partenariat avec la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique (Fafede), lancée à fond dans son concept de l'Entrepreneuriat à zéro franc (Ezf). Lors d'une conférence de presse, le 1er août, à l'hôtel Palm Club à Cocody, les deux structures ont donné plus de précisions sur leur collaboration. Qui vise la formation de plusieurs jeunes migrants ivoiriens rapatriés du Maghreb et de leur installation une fois de retour au bercail. De sorte à leur trouver de quoi s'occuper afin qu'ils n'aient plus envie de tenter à nouveau l'aventure.

« Nous avons décidé de former tous ces jeunes migrants qui reviennent de la Lybie et plus globalement du Maghreb avec l'approche Entreprendre à zéro franc afin d'en faire des entrepreneurs et des créateurs d'emplois et de les connecter à d'autres jeunes à travers l'Afrique pour que leurs business deviennent des multinationales », a expliqué Samuel Mattey, fondateur de la Fafede.

Selon ce responsable de la Fafede, un premier lot de 100 migrants rapatriés de la Lybie bénéficie en ce moment de la formation. Ceux-ci devraient avoir fini leur formation d'ici un mois et un premier bilan sera fait. Mais d'ores et déjà, les retours sont positifs. « Des participants, après quelques jours de formation, ont déjà commencé à créer leurs activités entrepreneuriales. Ça nous encourage à poursuivre le travail avec beaucoup d'enthousiasme », s'est-il félicité.

La Fafede et l'Oim ont donc décidé d'unir leurs forces pour apporter une forte contribution au processus de réinsertion des jeunes migrants ivoiriens qui se voient rapatriés. L'Oim, à en croire sa représentante en Côte d'Ivoire, Lavinia Prati, enregistre un flux d'environ 250 personnes qu'ils rapatrient chaque mois depuis le Maghreb. La Côte d'Ivoire arrive en 3e position dans le classement des pays ouest-africains ayant plus de ressortissants migrants illégaux, derrière le Nigeria et la Guinée.

La Fafede, selon son fondateur, aura à encadrer une centaine de jeunes chaque mois. Il y a cinq modules de formation : entreprendre sans financement extérieur ; le marketing et le e-commerce ; comptabilité et fiscalité ; gouvernance d'entreprise et recherche de financement.

Avec l'approche Entreprendre à zéro franc, la Fafede a déjà touché des milliers de jeunes et de femmes en Côte d'Ivoire et en Afrique. Actuellement, ce sont 100 000 femmes qui bénéficient de la formation à travers la Côte d'Ivoire.