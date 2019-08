Cote d'Ivoire: Athlétisme - Techniciens et étudiants africains se recyclent à Abidjan

Du 5 au 9 août, des entraîneurs, directeurs techniques et étudiants issus de plusieurs pays africains francophones seront en formation à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) de Marcory.

Ce camp de mise à niveau et de formation dénommé Itk Alumni Camp 2019 Côte d'Ivoire est initié par la Fédération ivoirienne d'athlétisme (Fia). Le séminaire est assuré par la faculté des sciences du sport de l'université de Leipzig (Allemagne).

La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier, en présence de plusieurs personnalités dont Lucien Boguinard, représentant le ministre des Sports. Ce stage de remise à niveau est destiné aux anciens étudiants des stages internationaux d'entraîneurs (Itk) option athlétisme, de l'école des entraîneurs étrangers de Mayence (Allemagne) qui sont au nombre de vingt, provenant de pays francophones (Sénégal, Burkina Faso, Djibouti, Togo, Bénin, Cameroun, Niger, Madagascar et Côte d'Ivoire) et de cinq étudiants de l'Injs en master entraînement sportif, option athlétisme.

Durant ces cinq jours, les experts venus d'Allemagne vont mettre l'accent sur l'élargissement des connaissances théoriques et techniques les plus récentes et, notamment, sur la formation variée dans le développement des athlètes à long terme.

Ce projet qui est à sa septième édition est organisé conjointement par la faculté des sciences du sport de l'université de Leipzig qui a dépêché cinq experts pour la formation, la Fédération allemande d'athlétisme (Dlv), l'Office allemand d'échanges universitaires (Daad), la Fédération ivoirienne d'athlétisme (Fia) et l'association des anciens stagiaires de l'Itk en Côte d'Ivoire. « La formation des entraîneurs joue un rôle fondamental et vital, car un pays qui ne possède pas suffisamment d'entraîneurs formés et qualifiés ne peut pas espérer développer ses talents athlétiques », a déclaré Kouamé Jeannot, président de la Fia.

Ce stage, selon les organisateurs, est la première étape d'un projet de convention. La faculté des sciences de sport de l'université de Leipzig a formé de hauts cadres sportifs ivoiriens dans les domaines de la psychologie du sport, de la préparation physique, du football, du basketball, du volleyball, du judo, de la natation, du sport paralympique, du handball et de l'athlétisme.