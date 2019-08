Cameroun: Plan d'urgence triennal - Les entreprises sous pression

Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a insisté sur la mobilisation des ressources humaines et matérielles après sa descente samedi à Douala.

« Je viendrai sans motards, sans fanfare... voir l'évolution des travaux. » Cette promesse d'évaluation incognito du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, s'adressait aux entreprises impliquées dans les travaux d'aménagement des voiries urbaines de Douala, dans le cadre du Plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique. C'était lors d'un débriefing dans les locaux de la Communauté urbaine de Douala (Cud), à la suite d'une descente sur le terrain du Minhdu dans plusieurs chantiers ce 3 août 2019. En plus du Planut, la visite a concerné quelques infrastructures du Projet de drainage fluvial (Pdp) comme le drain derrière le marché Sandaga.

Et pour en revenir au Plan d'Urgence Triennal, Célestine Ketcha Courtès s'est notamment rendue sur plusieurs voies de Bonabéri (Bonamikano, Ngwele) où à certains endroits, on pouvait observer la pose des pavés. Direction ensuite Deido, Camp Yabassi, Dakar, Soboum, Nganguè, etc. Des étapes au cours desquelles le Minhdu a échangé non seulement avec les responsables des entreprises maitres d'œuvre, mais aussi avec les ouvriers, les riverains. Et au terme du parcours, après avoir écouté les entreprises exécutant les travaux, qui ont toutes demandé un prolongement du délai, avec fin décembre 2019 comme date butoir la plus sollicitée, M. Ketcha Courtès a donné quelques prescriptions.

D'abord sur les délais, les entreprises devront adresser un engagement écrit de ce qu'elles respecteront la nouvelle date. Ensuite, il est attendu une accélération des chantiers à travers la mobilisation des ressources humaines et matérielles. Parmi ces ressources humaines, il y a les riverains à impliquer afin qu'ils soient plus respectueux des ouvrages. Et plus important, le ministre insiste sur la rigueur, primordiale pour le respect des nouveaux délais. Pour cela, il est question de mettre sur pied une Task Force de suivi rapproché des chantiers, qui intègre les responsables de la Communauté urbaine, les autorités locales du secteur des Travaux, les représentants des entreprises. Cet organe devra tenir des réunions hebdomadaires pour apprécier l'évolution des chantiers et tous les lundis, le ministère de l'Habitat devra être en possession de cet état des lieux.