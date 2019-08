Ile Maurice: Grève de Gérald Alcindor - «La fédération de handball a payé son dû», dit son président

Gérald Alcindor entame, aujourd'hui, son quinzième jour de grève de la faim. L'ancien hôtelier, qui est de plus en plus faible et qui se trouve déjà sous perfusion, ne capitule pas.

Ses parents ont même sollicité l'aide du syndicaliste Jack Bizlall. Du côté de l'Association mauricienne de handball (AMH), l'on apprend que le montant dû a déjà été payé. Ces championnats se sont disputés en 2017 et Gérald Alcindor, voulant faire preuve de patriotisme, en aidant à l'hébergement des athlètes. Le coût total de ses dépenses était de l'ordre de Rs 12 544 000. Toutefois, il dit n'avoir obtenu qu'environ Rs 7 millions. Quelle version est la bonne ? Alors que Gérald Alcindor revendique qu'il n'a pas obtenu tout son dû pour la tenue des Championnats du monde de beach handball des moins de 17 ans, le président de l'AMH, Ludovic Carré, allègue tout le contraire.

En effet, ce dernier avance que le contrat initial entre la fédération et Alcindor était de Rs12 millions. «Mais nous avons rencontré divers problèmes, et à un certain moment, on voulait tout abandonner.» Ludovic Carré soutient qu'à cette époque, il n'était qu'un entraîneur. «Mais la fédération internationale a décidé de tout prendre en main et elle a renégocié un contrat avec Gérald Alcindor. En tout cas, à notre niveau, nous lui avons versé plus de Rs 3,5 millions.»

Selon le président de l'AMH, le nouveau montant de la transaction devait tourner autour de Rs 7,8 millions. «Dans les mails que nous avons reçus à la fédération, il revient que ce montant lui a été versé. Je pense qu'il aurait dû négocier directement avec la fédération mauricienne et non avec l'instance internationale.» Toutefois, l'ancien entraîneur national soutient que l'hôtelier a beaucoup contribué à l'avancement de ces championnats. «Il a beaucoup aidé. Toutefois, le comité est prêt à le recevoir pour discuter du problème, et ce, malgré le fait qu'il y a une enquête policière.»

Par ailleurs, le syndicaliste Jack Bizlall, qui a été approché pour aider Gérald Alcindor dans sa «quête de la vérité», a rencontré la famille Alcindor, hier matin. «Après leur avoir parlé, je leur ai dit qu'il faut préparer un statement of facts pour ainsi mettre en avant l'historique de sa participation à ces jeux. Il est vrai que ses services ont été retenus pour le logement et la nourriture.» À la suite de ce rapport, le syndicaliste ira s'enquérir auprès des autorités. «Je leur demanderai d'envoyer des enquêteurs pour nous aider. Si le gouvernement ne nous aide pas, nous allons demander l'aide des pays étrangers qui ont participé à cette compétition. À ce que j'ai compris, il y a eu des chèques sans provision qui ont même été utilisés, ce qui n'est pas acceptable à Maurice.» Jack Bizlall espère que d'ici mercredi, documents en main, il pourra entamer les premières démarches.