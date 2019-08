Cote d'Ivoire: Forum de l'Agoa - De nouvelles perspectives pour le commerce entre les Etats-Unis et l'Afrique

La 18ème édition du Forum sur la Loi sur la Croissance et les Opportunités de Développement en Afrique (AGOA) s'ouvre officiellement ce matin, en présence affective du Président de la République, Alassane Ouattara, avec la conférence ministérielle.

Sous le thème « L'AGOA et l'Avenir: Développement d'un nouveau paradigme pour orienter les relations commerciales et les investissements entre les Etats-Unis et l'Afrique », ce forum sera l'occasion pour l'Union africaine et les EtatsUnis de signer un accord. Deux rencontres sur la société civile et sur le secteur privé ont meublé la journée d'hier, dimanche. Dans son discours de lancement pour la rencontre avec la société civile, le sous-secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affaires africaines, Matthew Harrington, a indiqué qu'à travers des programmes tels que le YALI, les États-Unis sont engagés à autonomiser la future génération de jeunes leaders africains, en les aidant à tirer profit de leur talent et de leur esprit d'entreprise.

Pour sa part, la ministre de la Femme, de la Famille, et de l'Enfant, Ramata LyBakayoko, a souligné que l'AGOA représente une réelle opportunité d'autonomisation économique de la femme et des jeunes. Concernant la rencontre avec le secteur privé, Seward Jones, sous-secrétaire adjoint pour le Moyen-Orient et l'Afrique au Département du Commerce des États-Unis, a déclaré que le gouvernement des ÉtatsUnis s'est engagé à promouvoir les investissements et le commerce avec les pays africains à travers l'initiative Prosper Africa, qui facilitera les échanges commerciaux et réduira les barrières au commerce.