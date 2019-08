Burkina Faso: Mise en œuvre du PNDES en 2019

La région du Plateau central a tenu, le mercredi 31 juillet 2019 à Ziniaré, la 2e session ordinaire du Cadre régional de dialogue (CRD) afin d'examiner et adopter le rapport régional de performance à mi-parcours 2019 du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Sur les 166 activités programmées pour l'année 2019 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) dans la région du plateau central, seulement 12 ont été réalisées au premier semestre de l'année en cours, soit un taux d'exécution physique de 7,23%. En sus, un montant total de 107,837 millions FCFA a été investi, correspondant à 4,89% de la prévision annuelle. Ces données ont été livrées lors la 2ème session ordinaire du Cadre régional de dialogue (CRD), le 31 juillet 2019 à Ziniaré. Le rapport de performance a relevé comme difficultés, entre autres, le mouvement d'humeur observé au ministère en charge des finances, l'insuffisance des moyens financiers, la sous-estimation du coût de certaines activités d'où des appels d'offres infructueux et la faible compétence des acteurs des collectivités territoriales. «En termes de perspectives, un total de 151 activités restent à réaliser pour le second semestre 2019. Pour ce qui est des 116 activités dont le processus de réalisation a déjà été engagé, il s'agira, pour la grande majorité, de finaliser le processus de passation des marchés et d'en assurer le suivi du démarrage et de l'exécution», a expliqué le directeur régional de l'économie et de la planification, Ousmane Bawar.

Pour la gouverneure de la région du Plateau central, Nana Fatoumata Benon/Yatassaye ces indicateurs sont à améliorer.

Elle a dit espérer que le second semestre sera amorcé avec moins de facteurs bloquants en vue de l'atteinte de meilleures performances dans le Plateau central.

Le CRD est un espace de dialogue privilégié en vue de parvenir à une synergie d'actions et à une harmonisation des interventions pour un développement économique et social durable. A cet effet, les sessions du CRD tiennent lieu de revue régionale et servent aussi bien à valider les actions inscrites dans les plans locaux de développement qu'à faire le bilan de leur mise en œuvre.