Burkina Faso: Soutien aux déplacées et victimes des attaques terroristes

Le Conseil des opérateurs économiques burkinabè de Côte d'Ivoire (COEB-CI) a remis un lot de vivres et d'effets d'habillement au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, le mercredi 31 juillet 2019, à Ouagadougou. Ce don est destiné aux personnes déplacées et victimes des attaques terroristes.

Quinze tonnes de vivres et plus de trois cents effets d'habillement ont été offerts par le Conseil des opérateurs économiques burkinabè de Côte d'Ivoire (COEB-CI) aux populations déplacées et victimes des attaques terroristes du Burkina Faso. Le don a été reçu, à Ouagadougou, le mercredi 31 juillet 2019, par la secrétaire générale du ministère en charge de la solidarité et de l'action humanitaire, Fati Ouédraogo.

Cet appui est une marque de solidarité des opérateurs économiques de la diaspora burkinabè vivant du côté de la Lagune Ebrié et venus au pays dans le cadre du Traité d'amitié et de coopération (TAC).

Le président du COEB-CI, Moussa Ouédraogo, a indiqué que depuis la Côte d'Ivoire, ils suivent ce qui se passe au Burkina Faso sur le plan sécuritaire. M. Ouédraogo et ses camarades sont parfaitement informés de la situation des personnes déplacées et des victimes d'attaques, ont-ils fait savoir. «Les membres de notre association ont voulu témoigner leur solidarité à nos frères qui sont dans la détresse. Ils ont donc laissé parler leur cœur en venant faire ce don à toutes ces personnes», a laissé entendre le représentant des donateurs.

Recevant les vivres et les effets, Fati Ouédraogo a, au nom de la ministre et des bénéficiaires, salué le COEB-CI pour son geste.

Pour elle, ce soutien aux compatriotes constitue une marque de fraternité et de solidarité envers les frères éprouvés. «Les victimes et les personnes affectées aujourd'hui seront tout heureux de savoir que leurs frères qui vivent au-delà de nos frontières ont pensé à eux et sont prêts à partager leur peine dans ces moments difficiles», a-t-elle rassuré. Le COEB-CI est une association composée de 25 opérateurs économiques burkinabè vivant en République de Côte d'Ivoire. Il est un cadre de concertation et de réflexion afin de poser des actes utiles et contribuer au développement économique, social des deux pays.