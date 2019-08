Congo-Brazzaville: Croix-Rouge congolaise - Christian Sédar Ndinga lance la restructuration des bureaux départementaux

Le président national de la structure a procédé à cette restructuration au cours de l'assemblée générale élective du département du Kouilou qui s'est tenue, le 4 août, à la maison commune de l'arrondissement 5 Mongo Mpoukou.

La restructuration des instances au niveau des départements intervient après la tenue de l'assemblée nationale élective, le 1er juin dernier, à Brazzaville. Au cours de cette rencontre, Christian Sédar Ndigna a été reconduit au poste de président national de la Croix-Rouge congolaise. Outre les élections, d'autres points ont été inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale des volontaires et secouristes du Kouilou, parmi lesquels ceux portant sur l'examen et l'adoption du rapport quadriennal d'activités 2015- 2018 et du rapport quadriennal 2015-2018, le compte-rendu de la 8e assemblée générale nationale du 1er juin.

Il y a eu aussi le point sur le rapport moral fait par Joseph Loemba Makosso, président sortant de la Croix-Rouge congolaise Kouilou (CRCK). Il en ressort que plusieurs activités ont été menées, des investissements ont été faits pour la réalisation des projets de construction de Tombo pont, la construction du Centre de santé de Mpilikondji et la mise en place d'un champ de bananerais et de manioc. Ces initiatives ont valu des félicitations du président national qui a souligné : «Dans nos rapports, il y a les recettes, les dépenses et ce qui est disponible, mais on oublie souvent les investissements qui s'avèrent pourtant très importants».

Joseph Loemba Makosso a aussi évoqué les difficultés auxquelles la CRCK est confrontée, notamment les maigres moyens financiers, le manque de moyens roulant et la perte du siège depuis la restauration du stade municipal de Pointe-Noire. Répondant à ces préoccupations, Christian Sédar Ndinga a assuré des efforts qui seront encore fournis pour y remédier et de la poursuite du plaidoyer en vue de la dotation de tous les départements du pays en sièges de la Croix-Rouge. Il a encouragé à l'initiation des projets, à la création de la richesse, à la recherche des ressources dans les départements et exhorté à mener une politique devant soutenir la société nationale (réseau qui assure la mise en œuvre de la mission humanitaire, des objectifs et des principes fondamentaux de la Croix-Rouge au niveau local).

Il les a aussi invités à appuyer le bureau national dans l'exercice de son mandat qui devrait leur permettre d'être plus opérationnel et plus visible tenant compte des défis à relever (mobilisation des ressources et l'animation active des branches ) et des innovations de la 8e assemblée générale nationale , à savoir la création du département de la logistique et du patrimoine, le changement de l'appellation du bureau national en conseil national de la gouvernance, présence des membres chargés de la jeunesse et du genre dans ledit conseil, institution d'une commission d'arbitrage et autres.

À l'issue des scrutins à main levée, un bureau exécutif de cinq membres a été mis en place. Immaculée Catherine Batchi a été élue au poste de présidente, en remplacement de Loemba Makosso Joseph, élu vice-président du conseil national lors de l'assemblée générale élective nationale. La vice-présidence est revenue à Atley Taty, la trésorerie à Alfred Mboumba. Lima Olivier Makosso occupe le poste de conseiller à la jeunesse et Estelle Alida Tchiamas celui de conseillère au genre. Un conseil départemental de trente-cinq membres a aussi été élu. Notons qu'après le Kouilou, la restructuration va se poursuivre dans le Pool, Brazzaville, Pointe-Noire et les autres départements.