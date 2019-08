Congo-Brazzaville: Championnats nationaux de handball - NHA Sport et CTAHB juniors font une bonne prestation à Brazzaville

Alors que l'AS Cheminots seniors hommes a manqué son entrée en compétition le 4 août à l'ouverture de la 50e édition du championnat national seniors, NAH Sport et le Centre technique de handball (CTAHB) en juniors hommes ont sauvé l'honneur de la Ligue en s'imposant face à Renaissance 42 à 10 et US Bantou 28 à 17, le 5 août, au gymnase Étienne Monga.

La 50e édition du championnat national de handball couplée au 19e championnat national juniors messieurs et dames regroupe du 4 au 11 août à Brazzaville les équipes de six départements dont sept de Pointe-Noire dans les deux catégories. En effet, à l'ouverture du championnat senior, l'AS cheminots seniors messieurs n'a pas convaincu. L'équipe ponténégrine n'a pas tenu tête face à Inter Club, 32 à 20, alors que Patronage et Munisport, deux clubs de Pointe-Noire, ont fait jeu égal de vingt et un buts partout.

La Ligue a été sauvée le lendemain par l'exploit de ces deux représentants en juniors hommes, à savoir NHA Sport qui a pulvérisé Renaissance sur le score de 42 à 10 avant que CTAHB ne s'impose face à US Bantou de Brazzaville, 28 à 17. En attendant l'entrée en compétition des équipes dames tout est encore permis aux équipes perdantes de se relancer.