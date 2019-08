Cameroun: Volley-ball Messieurs - Les Lions en route pour Bari

Les vice-champions d'Afrique y participent dès vendredi prochain au Tournoi intercontinental qualificatif pour les Jeux olympiques.

Dans la grande salle du Palais polyvalent des sports de Yaoundé hier matin, Nathan Wounembaina et ses coéquipiers effectuent une séance d'entraînements. D'une durée de deux heures, celle-ci est coordonnée par le sélectionneur national adjoint N°1, Gilles Armand Nyatho, sous le regard vigilant de l'entraîneur national, Blaise Re-Niof Mayam. L'accent est mis sur la manipulation technique, notamment le contact de balle en défense et en attaque. Le déplacement en défense et le jeu du non passeur.

Puis, William Kemfang, le team manager arrive et discute un moment avec Blaise Re-Niof Mayam. Ils ont visiblement échangé sur l'heure de départ de Yaoundé pour rallier Douala. C'est de la capitale économique que la sélection nationale seniors messieurs de volley-ball partira pour Bari. Ils étaient 16 hier au palais des Sports. On note l'absence de Nelson Djam, permissionnaire. Le libéro a perdu son père, il y a quelques jours. Il a rejoint le groupe en mi-journée. Trois joueurs locaux ont été convoqués afin de s'imprégner de l'ambiance du groupe. Il s'agit de William Fokou, Noumbissi et Maurice Koe. Ce sont donc tous les 14 vice-champions d'Afrique qui se rendront en Italie ce jour pour participer au Tournoi intercontinental masculin qualificatif aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Logés dans la poule C, ils évolueront à Bari, une ville qu'ils connaissent bien pour y avoir séjourné en septembre 2018, lors des Championnats du monde.

La coïncidence ne se limite pas à ce niveau, puisqu'ils affronteront la Serbie et l'Australie, contre qui ils avaient également joué l'année dernière. Le troisième adversaire de cette poule est l'Italie. Cinq autres groupes sont concernés par ce tournoi qui se déroulera du 9 au 11 août 2019. Dans la poule A, à Varna en Bulgarie, outre le pays hôte, il y aura le Brésil, l'Egypte et Porto Rico. La poule B, basée à Rotterdam, comprend les Pays-Bas, les Etats-Unis, la Corée du Sud et la Belgique. La poule D, située à Gdansk, regroupe la Pologne, la France, la Tunisie, l'autre représentant du continent et la Slovénie. La poule E, logée à Saint-Pétersbourg, est composée de la Russie, de Cuba, de l'Iran et du Mexique. Et enfin, la poule F, à Ningbo, avec l'Argentine, la Chine, le Canada et la Finlande.