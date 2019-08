Bénin: Saturnin Allagbé - Après le rêve à la CAN, le Béninois veut revenir à la réalité

A la CAN 2019, le gardien béninois Saturnin Allagbé a vécu un véritable conte de fée. Deuxième gardien dans la hiérarchie, il a gardé la cage des Ecurueils suite à la blessure de Fabien Farnolle. Et c'est le début d'un rêve inouï.

De retour à la réalité en Ligue 2 avec son club de Niort, Allagbé a avoué que le changement de monde a été difficile.

« Il faut que je revienne peu à peu. Pour l'instant, ça va, même si au début de la semaine, c'était vraiment difficile. J'ai essayé, avec le staff, de gérer et de bien récupérer. [... ] Il faut que j'arrive à penser à la réalité de la Ligue 2. J'ai un staff et des dirigeants qui sont avec moi, qui me soutiennent tout le temps, et qui essaient de me mettre dans le droit chemin. C'est à moi de revenir à la réalité, de rester concentré sur le but de la saison », a fait savoir le gardien de 25 ans à La Nouvelle République.

Pour rappel, Saturnin Allagbé a été titulaire avec Niort lors de la 2ème journée de la Ligue 2 face au Havre (1-1). Son prochain match sera face à Chateauroux le 9 août prochain.