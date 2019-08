Congo-Kinshasa: Shark Club - Le Festival BILENGE fixé pour ce samedi 17 août !

La jeunesse congolaise ne devrait pas manquer de participer massivement à ce grand rendez-vous du mois d'août. Tenez ! En marge de la journée internationale de la jeunesse, célébrée mondialement le 12 août de chaque année, la Jeunesse Bâtisseuse de l'Avenir (JBA), qui est une ASBL des jeunes, régentée par Paul Ramazani Muluta, a décidé de prendre le devant, en organisant ce samedi 17 août 2019, avec la production scénique du Pasteur Moïse Mbiye, la "Réserve de l'Eternel", la deuxième édition du « Festival Bilenge », au Shark Club de Kinshasa. Comme c'était le cas l'année passée, ce grand événement sera, de facto, la commémoration congolaise de ladite journée.

Quid des innovations ?

Sur ce, à en croire ses organisateurs, le "Festival Bilenge" revêt une grande importance pour la jeunesse congolaise, longtemps considérée comme l'avenir de ce grand pays situé au cœur de l'Afrique. D'après le Président national de la JBA, la 2ème édition du "Festival Bilenge" revient avec beaucoup d'innovations, allant dans le sens de lier l'utile à l'agréable. D'où, deux temps forts sont prévus au cours de ces assises. Le premier temps fort sera focalisé sur les panels-interventions des économistes et entrepreneurs, qui auront l'occasion d'échanger avec les jeunes congolais dans l'optique d'éveiller la conscience. C'est au cours de cette étape que devrait intervenir la publication de la revue Mémento. Le second temps fort verra le Pasteur Moïse Mbiye agrémenter la soirée à travers son répertoire musical attrayant. Selon les organisateurs, il y aura la prestation des artistes comédiens. Quant à la compétition "Elenge Talent Gospel", le gagnant recevra un prix.

Pour Jonathan Yoka, membre actif de la JBA et un des organisateurs du Festival Bilenge, il a signifié qu'à partir d'aujourd'hui, la nation congolaise peut compter sur l'apport de la JBA, concernant la célébration congolaise de la journée internationale de la jeunesse à travers le "Festival Bilenge". « L'on sait que mondialement, le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Cette journée passe souvent inaperçue au sein de l'opinion, c'est la raison pour laquelle la Jeunesse Bâtisseuse de l'Avenir, qui est une ASBL des jeunes, a décidé de prendre le devant afin d'organiser la célébration congolaise de la journée internationale de la jeunesse», fait-il savoir.

Un festival, deux volets

La deuxième édition du "Festival Bilenge" aura deux volets. Le premier volet sera basé sur la dimension de réflexion. Car, au-delà de l'agréable, l'utile pour ce festival va se baser longuement sur la réflexion. « Nous nous offrons un moment de réflexion, nous invitons des figures qui inspirent confiance à la jeunesse, des figures qui sont des exemples pour les jeunes. C'est pourquoi, pour cette année, nous aurons la Présidente de l'Assemblée nationale, l'Honorable Jeanine Mabunda ; l'Honorable Patrick Muyaya, un jeune qui a excellé dans le monde de la presse et dans la politique, nous avons l'économiste Dandy Amsini Matata et l'entrepreneur Deo Kasongo, ce sont des personnes que nous avons choisies comme motivateurs des jeunes afin d'inspirer un nouveau vent autour d'une thématique qui est mondialement donnée », dixit Jonathan Yoka, membre du comité organisationnel de "Bilenge".

Moïse Mbiye devant les jeunes

Quant au second volet, il s'est confié en ces termes : "Nous avons Elenge Talent Gospel qui est pour nous une manière d'accompagner les jeunes talents. On offre cette vitrine à ces jeunes appelés dans la musique Gospel pour venir prendre part à la compétition, et le gagnant se retrouvera primer et une opportunité d'être produit à la fois vidéo et audio au-delà de son voyage, court séjour pour Dubaï aller et retour... Et au final, nous avons le méga concert qui sera agrémenté par le Pasteur Moïse Mbiye, la Réserve de l'Eternel, qui est cette grande star de la musique chrétienne appréciée au pays et de surcroit jeunes, qu'on a voulu associé à notre image de la jeunesse pour célébrer cette année la deuxième édition du festival Bilenge».

Modalités

Pour prendre part à ce grand festival, l'entrée est garantie par l'achat d'un billet de 5 dollars et 50 dollars pour les VIP. Par cette célébration, la JBA entend à ce que les jeunes congolais retiennent que le 12 août est une journée à l'honneur de la jeunesse, et la célébration congolaise de la journée internationale de la Jeunesse est faite par le JBA. Déjà, le rendez-vous est pris pour ce samedi 17 août 2019.