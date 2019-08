Congo-Brazzaville: Pool - Le CRPB s'active à accompagner le gouvernement dans ses efforts de pacification

Dans sa mission qui consiste à accompagner le gouvernement de la République dans l'effort de pacification du département du Pool, le collège des ressortissants du Pool résidant à Brazzaville, (CRPB), émanation de la Confédération des organisations de développement du Pool (CODP), a animé le 3 août à Brazzaville un point de presse pour édifier sur les objectifs de cette structure.

Devant la presse, le président de la Confédération des organisations de développement du Pool, Prospère Mbaloula, a défini les objectifs de ce collège dont les initiateurs ont répondu à l'appel du chef de l'Etat et des autres citoyens de la République, celui relatif au retour de la paix dans ce département.

Dans son programme d'urgence couvrant la période allant de juillet à octobre, la CODP s'est fixée plusieurs objectifs parmi lesquels, le retour des populations déplacées à travers la République.

À cela, la feuille de route élaborée pour la circonstance, entend ainsi établir les contacts nécessaires et utiles avec le Conseil des sages du Pool, les élus locaux et nationaux, les membres du gouvernement ressortissants du Pool et aussi le chef de l'Etat.

Elle prévoit également toutes les dispositions nécessaires aux fins d'organiser et tenir la rencontre citoyenne de Kinkala, étudier toutes les perspectives et mesures utiles en vue d'entrer en contact avec le Pasteur Ntoumi.

Autre mesure prévue dans ce même cadre, œuvrer pour la restructuration du Conseil des sages du Pool afin de le rendre plus crédible et représentatif. S'activer aussi pour l'organisation de la caravane du dialogue et de la paix de manière à préparer le retour et la réinstallation des déplacés dans leurs terres.

La même feuille de route entend mettre en place l'observatoire des valeurs traditionnelles et ancestrales claniques du Pool et, enfin, organiser des colloques inter-départementaux d'acceptation mutuelle.

Créé en 2018, le collège a eu comme première préoccupation de se faire connaître de plusieurs autorités de la République, surtout les animateurs des institutions, une manière d'éviter le caractère clandestin de son fonctionnement. À ce jour, plusieurs rencontres ont déjà eu lieu avec quelques autorités qui ont bien accepté d'ouvrir leurs portes au collège pour entendre leur message.

C'est ici, a signifié Prosper Mbaloula, « l'occasion de solliciter celles qui n'ont pas encore eu l'opportuinité de recevoir le collège de s'ouvrir pour l'écouter. Le but du collège, c'est le rassemblement pour l'unité des fils et filles du Pool. Les premiers à devoir se préoccuper du département de façon à inciter les autres frères des départements de la République à emboîter le pas »