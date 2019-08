Congo-Brazzaville: Vie des partis - Les instances dirigeantes du PCT validées à Tchiamba-Nzassi

L'activité s'est déroulée, le dimanche 4 août, sous les auspices de Victor Foudi, président fédéral du Parti congolais du travail (PCT) à Pointe-Noire. Il était accompagné de Jean Théophile Ilobakima et d'Auguste Clotaire Mavoungou, respectivement secrétaire fédéral à l'organisation et des ressources humaines et président du comité du parti à Tchiamba-Nzassi.

Au cours des assises, il s'est agi de valider des bureaux des sections et de compléter les membres du comité de secrétariat du PCT de Tchiamba-Nzassi. Dans son mot de circonstance, Victor Foudi a rappelé que le comité du PCT de Tchiamba-Nzassi est l'un des comités en pleine redynamisation, bien que la circonscription unique de cette localité dispose d'un seul député de son parti.

Poursuivant son propos, l'orateur a indiqué que, de juillet 2018 à mai 2019, le secrétariat fédéral du PCT Pointe-Noire s'est attelé à compléter les organes intermédiaires et de bases du parti dans le département de Pointe-Noire et à élire les nouveaux responsables au niveau des noyaux, cellules et sections. Ce travail a permis aussi la mise en place effective de nouveaux organes intermédiaires et de bases. « Conformément aux dispositions de l'acte 026, la fédération PCT Pointe-Noire a organisé, du 13 juillet au 5 août de l'année en cours, des assemblées générales extraordinaires couplées aux sessions extraordinaires des comités d'arrondissement pour, d'une part, introniser les nouveaux secrétariats des sections et valider les membres des comités et, d'autre part, compléter les secrétariats des comités d'arrondissement et du district de Tchiamba-Nzassi », a-t-il signifié.

Notons que la fin des travaux a été marquée par la distribution des statuts du parti aux responsables des cellules et la lecture des deux motions, à savoir la motion de soutien au président du comité central du PCT et celle de confiance au secrétaire général du parti.