Congo-Kinshasa: Début de saison tonitruant de Mbokani en Belgique

Mbokani est tout feu, tout flamme en ce début de saison à la Pro Jupiler League, la D1 Belge. Après deux matchs, il compte déjà quatre buts marqués avec son club, l'Antwerp.

La saison 2019-2020 a déjà débuté sous d'autres cieux. C'est le cas de la Belgique où évoluent plusieurs internationaux de la République démocratique du Congo et d'autres joueurs de souche RD-congolaise. Et cette entame de la saison est idéale pour l'inusable Dieumerci Mbokani. L'ex-Léopard de 33 ans est déjà en tête des buteurs avec quatre buts en deux matchs avec l'Antwerp. En deuxième journée de la Jupiler Pro League, Mbokani a été auteur d'un doublé et d'une passe décisive contre le Waasland-Beveren. Antwerp l'a emporté par quatre buts à un. "Cela fait du bien de débuter la saison de cette manière. L'année dernière, j'avais débuté le championnat après cinq journées alors que je commence dès le début cette fois-ci.

De plus, j'ai effectué la préparation, donc je suis en grande forme. Je me sens bien, je suis à 100%. Je me donne toujours à fond quand je suis sur le terrain. Le coach a demandé que nous fassions plus de pressing et nous avons marqué quatre goals. Je viens d'inscrire un doublé mais je veux empiler les buts et je veux faire mieux que lors du dernier exercice. J'avais inscrit 14 goals et je veux en planter plus de vingt désormais", prévenait l'attaquant congolais dès la première journée.

Un autre Congolais d'origine déjà buteur, c'est Mboyo Ilombe. Monté à la mi-temps, il a égalisé à la 80e minute pour Courtrai qui mené dès la 30e minute par Charleroi. On signale aussi l'entrée en cours du jeu, à la 74e minute, d'Hervé Kage du coté courtraisien. Le gardien de but Loïc Badiashile n'a pas empêché la défaite du Cercle de Bruges face à Ostende par un but à trois. Stéphane Omeonga a fait son apparition à la 63e minute, mais sans changer le cours de la partie. Le milieu international espoir Edo Kayembe a joué toute la rencontre lors du match nul zéro but partout entre Anderlecht et Excelsior Mouscron. Le jeune défenseur de 18 ans Thierry Lutonda est resté sur le banc des Mauves.

Cette deuxième journée a, cependant, été un enfer pour deux Congolais de Saint-Trond, l'attaquant international espoir Nelson Balongo et Jordan Botaka, tous titulaires au coup d'envoi, mais battus par Club de Bruges d'Openda par la marque de six buts à zéro. Balongo a même cédé sa place à la pause, remplacé par Boli. Pour leur part, le défenseur international Merveille Bope a fait son apparition à la 70e minute de jeu lors de la victoire de Standard de Liège sur Zulte-Waregem. Et Antony Limbombe a monté sur l'aire de jeu pour Standard à la 73e minute.