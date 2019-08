Congo-Brazzaville: Championnat national de football - Le ministère des Sports émet son avis sur le nombre d'équipes

Dans le document soumis à la Fédération congolaise de football (Fécofoot), la tutelle a suggéré que le nombre des équipes participantes soit inférieur à quatorze.

Le ministère des Sports et de l'éducation physique a posé la problématique dans le document qu'il a remis à son organe technique. Il attend de lui des solutions en vue d' harmoniser leur point de vue quant à la bonne gestion du football national. « Notre football en particulier à quelques soucis dans son organisation et dans son fonctionnement. Mais pour que nous puissions réussir dans le futur, il nous faut serrer les coudes et travailler en symbiose au quotidien pour pouvoir obtenir les résultats escomptés », a souligné Hugues Ngouélondélé.

Un délai minimum d'une semaine a été accordé au comité exécutif de la Fécofoot pour analyser les points contenus dans le document qui traduit la vision du ministre pour le développement du sport roi au Congo. Les deux parties pourraient se retrouver avant le 15 août pour valider le document part d'un constat général pour aboutir à quelques suggestions.

Il souhaite par exemple que la Fécofoot mette à sa disposition son plan d'action 2019-2022 tout en lui rappelant que les remèdes proposés, à l'issue de la journée de réflexion sur le football tenue le 24 avril 2011 à Brazzaville, n'ayant malheureusement pas eu d'effets escomptés, ont ainsi influencé le développement du football national. « Ce qui s'est imposé à vous c'est la navigation à vue et le football a payé le prix de cet amateurisme », précise le document mis à la disposition de la Fécofoot.

Le département du sport a aussi proposé que seuls deux joueurs étrangers participent à un match du championnat des Ligues 1 et 2 ou de la coupe nationale, en dénonçant surtout le trafic d'influence « antivaleur de certains dirigeants des clubs de football pour un meilleur développement de la discipline en vue d'éviter de fausser les résultats techniques. »

Par ailleurs, le ministère des Sports et de l'éducation physique a suggéré que le championnat national d'élite direct Ligue 1 soit joué avec dix ou douze équipes au lieu de quatorze. Il a également demandé à la Fécofoot de créer les conditions pour organiser les championnats dans les catégories des jeunes. Les clubs d'élites congolais, a-t-il rappelé, devraient avoir en leur sein des équipes juniors et cadettes. Le document est revenu sur leurs obligations en mettant en avant quelques défaillances comme le manque d'un compte bancaire, de terrain d'entraînement, de numéro de téléphone fixe, de l'adresse E-mail, du site internet, des sponsors et équipementiers ...

Le ministère contraint les joueurs de nationalité congolaise à passer trois saisons sportives dans un même club afin de solliciter un nouveau transfert. Il n'a non plus perdue de vue l'annonce faite à Madingou par l'actuel président de la Fécofoot lors de son élection, quant à la levée des sanctions infligées aux dirigeants de football. « La non concrétisation de la levée des sanctions arbitraires infligées depuis plus de quatre ans à plus d'une trentaine de dirigeants (personnes ressources) de football », a souligné le document