Soudan: Salem reçoit le directeur national de PAM

Khartoum — Le Directeur du Département général pour les affaires internationales au Ministère des affaires étrangères l'ambassadeur Mohieddine Salim a reçu mardi dans son bureau M. Hamid Noro, Directeur de pays du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à Khartoum.

La réunion a discuté la coopération entre le gouvernement soudanais et le PAM sur les projets de sécurité alimentaire , d'éradication de la faim et sur la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030, en coopération avec les organismes des Nations Unies compétents tels que le FIDA et la FAO. La réunion a également porté sur la sécurisation et l'acheminement de l'aide humanitaire à la République du Soudan du Sud via le Soudan.

Pour sa part, l'Ambassadeur Mohieddine Salim a salué le rôle joué par le PAM dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la faim au Soudan, soulignant le désir du gouvernement de coopérer et de travailler avec le PAM et de fournir toute l'assistance nécessaire pour faciliter leur mission.