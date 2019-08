Soudan: Salim rencontre l'ambassadeur de Tanzanie

- Le Directeur du Département général des affaires internationales au Ministère des affaires étrangères l'ambassadeur Mohieddine Salim a reçu mardi à son bureau l'Ambassadeur de la République de Tanzanie à Khartoum, Salim Kombo, qui a félicité le gouvernement et le peuple soudanais pour l'accord obtenu sur la déclaration constitutionnelle conclue entre le conseil militaire de transition et les forces de la liberté et du changement.

Exprimant le soutien de son pays à la stabilité au Soudan, appelant à l'élargissement des domaines de coopération entre le Soudan et la Tanzanie.

Pour sa part, l'Ambassadeur Mohieddine Salim a salué les relations historiques entre le Soudan et la Tanzanie, affirmant la volonté et l'engagement du Soudan à renforcer ces relations et à les pousser vers des horizons plus vastes et de maximiser les divers domaines de coopération par le biais de mécanismes conjoints.