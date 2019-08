Maroc: Dates de dépôt des demandes des cartes de l'artiste et des techniciens et administrateurs

Le dépôt des dossiers des demandes d'obtention des cartes professionnelles de l'artiste, des techniciens et des administrateurs exerçant dans le domaine artistique au titre de la 2ème édition, est prévu du 02 septembre au 31 octobre, a annoncé lundi le ministère de la Culture et de la Communication.

Les personnes concernées devront déposer leurs dossiers accompagnés du formulaire dédié à cette demande auprès des délégations régionales du Département de la culture avant l'expiration du délai précité, a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant que le formulaire concernant les deux cartes peut être retiré directement auprès des délégations régionales ou téléchargé du site électronique du ministère www.minculture.gov.ma.

Pour ce qui est des demandeurs de la carte professionnelle de l'artiste et de celle des techniciens et administrateurs du domaine artistique pour la 1ère fois, ils sont amenés à fournir une demande manuscrite à l'attention du président de la "Commission de la carte de l'artiste", prévue par l'article 5 du décret 2.17.56, et à remplir le formulaire consacré à la demande de la carte artistique.

Le dossier de la demande devra comprendre également un curriculum vitae, les différents documents relatifs à la pratique artistique et professionnelle tout en énumérant les œuvres artistiques professionnelles réalisées durant les trois dernières années accompagnées des attestations de travail et des contrats conclus avec les institutions et les sociétés de production, à l'exception des lauréats des établissements de formation artistique qui sont dispensés de fournir ces documents, explique la même source.

En outre, les demandeurs de la carte doivent fournir une copie de la carte nationale, une autre du casier judiciaire ou tout autre document équivalent, trois photos, une copie de la carte d'inscription au Bureau marocain des droits d'auteur (BMDA) ou au Centre cinématographique marocain (CCM) pour les personnes inscrites dans l'une de ces institutions.

S'agissant des demandeurs ayant déjà bénéficié de la carte professionnelle de l'artiste et de celle des techniciens et administrateurs exerçant dans le domaine artistique, ils doivent fournir une demande manuscrite à l'attention du président de la "Commission de la carte de l'artiste", prévue dans l'article 5 du décret 2.17.56 et remplir le formulaire consacré à la demande de la carte artistique tout en citant les nouveautés du dossier artistique et professionnel.

Il s'agit également de présenter ce qui prouve que le demandeur opère toujours et d'une manière régulière dans le domaine artistique, une copie de la carte nationale, une autre du casier judiciaire ou tout autre document équivalent, deux photos et une copie de la carte d'inscription au Bureau marocain des droits d'auteur (BMDA) ou au Centre cinématographique marocain (CCM) pour les personnes inscrites dans l'une de ces institutions.

Par ailleurs, le ministère fait savoir que les artistes, les techniciens et les administrateurs marocains résidant à l'étranger ainsi que les professionnels étrangers exerçant en permanence au Maroc peuvent également déposer leurs demandes selon les mêmes conditions et procédures prévues par le décret tout en respectant la législation en vigueur notamment la loi 68.16.

Cette catégorie devra fournir une copie du passeport au lieu de la carte d'identité nationale et une copie de la carte d'inscription à l'une des sociétés de gestion des droits d'auteur à l'étranger au lieu du BMDA pour les personnes inscrites dans l'une de ces institutions, conclut le ministère.