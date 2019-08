Maroc: Plaidoyer pour une stratégie nationale de la culture

La visite de Abderrahmane El Youssoufi au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, un symbole et un geste fort

L'ex-Premier secrétaire de l'USFP et ancien Premier ministre, Abderrahmane El Youssoufi, a rendu, lundi, une visite «symbolique» au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, qui constitue aussi un «geste fort» pour appeler à inculquer aux Marocains, dès leur jeune âge, l'amour des arts et de la culture.

Il s'agit d'une visite à forte valeur ajoutée qui vient mettre en avant la centralité de la culture dans la vie, encourage le Marocain à se rendre dans ces hauts lieux de l'art et de la beauté, et rappelle que les musées sont là pour tous les Marocains, tous âges et tendances confondus.

Cette visite reflète l'éducation culturelle et artistique qu'il a reçue, et constitue un «enseignement pour le citoyen marocain, et un message aux responsables de l'éducation en général que l'amour des arts doit être inculqué aux Marocains dès leur jeune âge», a déclaré à la MAP M'Barek Bouderka, ancien membre de l'Instance équité et réconciliation (IER), et compagnon de route de Abderrahmane El Youssoufi.

Les musées sont chargés de préserver l'héritage du pays et de permettre une ouverture sur les autres civilisations et cultures, «d'où la nécessité d'enseigner, dans les écoles, à nos enfants l'amour des arts qui raffinent les mœurs et illuminent les esprits», a souligné M'Barek Bouderka.

Il a mis l'accent sur le rôle «essentiel» du musée dans la préservation de toutes les écoles marocaines d'arts plastiques, ajoutant que ces institutions d'art donnent l'occasion de rendre hommage aux grands artistes peintres marocains, et de s'ouvrir sur les civilisations de l'Autre.

Le développement «ne peut aboutir sans donner l'importance qui sied aux arts et à la culture», a-t-il précisé tout, en plaidant, à cet égard, pour une «stratégie nationale de la culture» afin d'intégrer cette composante dans les futurs programmes de développement.

De son côté, le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, s'est félicité du fait que durant les 20 derniers années, «le Maroc, sous l'impulsion de SM le Roi, a créé des institutions qui ont permis d'encadrer au mieux diverses composantes de l'identité du Royaume».

Parmi ces institutions, «la Fondation nationale des musées, à la tête de laquelle notre Roi a nommé un homme de l'art, marocain du monde, a permis aujourd'hui de valoriser notre patrimoine culturel à travers les grands musées qu'elle a ressuscité, notamment l'exceptionnel Musée Mohammed VI, à travers la prospection faite aux niveaux national et international pour la valorisation et la confirmation de la richesse de notre patrimoine culturel, et aussi à travers toute la place qu'elle donne aux artistes marocains», a noté Mehdi Qotbi.

Le président de la Fondation nationale des musées a salué en Abderrahmane El Youssoufi «un homme de culture, un homme politique éminemment respecté» et «un homme de convictions, qui a beaucoup donné à ce pays».

La visite de ce dernier au Musée Mohammed VI est «symbolique et représente un geste fort pour dire que les musées appartiennent à tous les Marocains», a-t-il souligné.

Après avoir rappelé que «S.M le Roi a ordonné que la ville de Rabat soit dotée d'une Biennale qui commencera le 24 septembre, et donnera une place importante au pays», Mehdi Qotbi a relevé que le musée accueillera, dans ce cadre, l'exposition qui s'était tenue à l'Institut du monde arabe: «Trésors de l'Islam en Afrique : de Tombouctou à Zanzibar».

Pour sa part, la présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a mis en exergue la «symbolique» de la visite de Abderrahmane El Youssoufi, estimant que la culture n'est pas uniquement la jouissance d'une musique ou d'une pièce de théâtre, mais un état d'esprit et le reflet d'une vie.

La visite de l'ex-Premier secrétaire de l'USFP et ancien Premier ministre s'est déroulée en présence du directeur du musée Mohammed VI, Abdelaziz Idrissi, qui a présenté des explications à Abderrahmane El Youssoufi et à ses accompagnateurs.