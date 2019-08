Burkina Faso: Plan communal de développement - Falagountou à la recherche de plus de 13 milliards F CFA

La représentante du directeur général de la coopération, Clotilde Ky, a exhorté les participants à contribuer pour la marche vers le développement local.

La commune de Falagountou dans la province du Séno au Sahel, en collaboration avec ses Partenaires techniques et financiers (PTF), a organisé une table ronde pour le financement de son Plan communal de développement (PCD) 2018-2022, le vendredi 26 juillet 2019 à Ouagadougou.

La mise en œuvre du Plan communal de développement (PCD) 2018-2022 de Falagountou dans la province du Séno au Sahel, est estimée à plus 13 milliards 830 millions 294 mille 624 F CFA, avec un gap de plus de six milliards à rechercher. La réussite de ce programme demande une implication des Partenaires techniques et financiers (PTF).

D'où la tenue de la table ronde des acteurs du secteur privé, des organisations non gouvernementales et associations de développement, des projets et programmes intervenant dans la commune de Falagountou, le vendredi 26 juillet 2019 à Ouagadougou, avec pour objectif de mobiliser des ressources pour le financement du PCD.

Selon la représentante du directeur général de la coopération, Clotilde Ky, la rencontre répond au souci de combler le manque à gagner pour promouvoir le développement économique, social, culturel, environnemental et à participer à l'aménagement du territoire.

Les participants ont formulé des recommandations et pris des engagements pour la mise en œuvre optimale du PCD 2018-2022 de la commune de Falagountou.

«Nous avons arrimé le PCD aux orientations du Plan national de développement économique et social (PNDES), pris en compte les nouvelles exigences de la commune», a-t-elle dit.

Face aux défis sécuritaires qui se présentent au pays et plus particulièrement dans la zone, a-t-elle lancé aux participants, il faut plus d'engagements pour soutenir la population dans ses efforts de développement.

Le gouverneur de la région du Sahel, colonel major Salfo Kaboré a, dans la même veine, appelé à une solidarité agissante en faveur de cette municipalité qui se trouve être dans une région confrontée à d'énormes défis sécuritaires.

«La lutte contre le terrorisme ne peut se mener sans adjoindre à l'approche militaire, la lutte contre la pauvreté», a souligné le gouverneur.

Et d'ajouter que c'est pourquoi la commune de Falagountou a prévu la réalisation de plusieurs actions visant à couper les terroristes de leurs bases par des interventions en matière d'éducation des jeunes filles et garçons, l'appui aux Forces de défense et de sécurité (FDS), l'élargissement des opportunités de création d'emplois pour les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables.

Pour garantir dans la durée ces interventions, M. Kaboré a lancé un appel aux partenaires pour un soutien conséquent au PCD, qui vise à renforcer la résilience des populations face aux risques de fragilité que connaît la commune.

Il a rappelé que le PCD 2018-2022 se veut être un instrument ambitieux de développement. «Il fera de la commune à l'horizon 2025, un pôle provincial de développement performant où les populations ont atteint une meilleure qualité de vie», a-t-il affirmé.

Pour le maire de Falagountou, Saïdou Maïga, du fait de la menace terroriste, la mobilisation des ressources pose problème, car les services techniques ne peuvent plus aller sur le terrain.

«Il y a des partenaires qui hésitent à investir», a-t-il regretté. Il a tenu à remercier ceux qui se mobilisent pour le rayonnement de sa commune.