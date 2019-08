Madagascar: Karaté-do / Championnat d'Analamanga - Douze médailles d'or pour Tana-ville

Junko Andrianintsoa a remporté un beau triplé en kata, kumite individuel, et par équipe.

Comme à chaque année, la section Tana-ville domine les débats du championnat d'Analamanga en karaté-do. Ses athlètes ont raflé douze médailles d'or lors de la compétition, dimanche dernier, au gymnase couvert d'Ankatso. Ils ont arraché six titres sur sept en kata individuel et en équipe, en l'occurrence avec Brandon chez les seniors, Atena et Gracia chez les juniors, et Maël et Mirantsoa chez les cadets. En kumite, Lalaina a brillé pour les seniors hommes -84 kg, après s'être imposé face à Andrianjaka d'Anjozorobe. En finale chez les -75kg, Patrick a battu Ravo. Quant aux dames, elles aussi étaient imbattables en combat, à savoir Mino pour les seniors +68 kg, Nosy pour les -68kg et Vatosoa pour les -61kg. Cette dernière a pris le dessus sur Anjafitia, une athlète d'Ankazobe.

La section Avaradrano a terminé à la deuxième place avec six médailles d'or. Ses karatékas ont raflé les victoires en kumite par équipe dames et hommes. Billy a su mettre la pression sur Tsilavina, et a été sacré chez les seniors -67kg. Tiavina et Junko chez les dames -55 kg ont complété le nombre de médailles. La section Marovatana s'est contentée de trois victoires, et ce, grâce à Jerry, Aron et Nancy en kumite. Les autres sections ne sont par reparties les mains vides. Arthur a gagné une médaille d'or chez les seniors +84kg pour Avaradrano, tandis que Karine chez les juniors filles pour Anjozorobe. Ce sommet régional de la capitale a rassemblé plus de 180 karatékas, issus de six sections, à savoir Tana-ville, Avaradrano, Atsimondrano, Marovatana, Ankazobe, Anjozorobe. Les champions et championnes représenteront la ligue aux championnats nationaux, qui se tiendront les 10 et 11 août, au Palais des Sports Mahamasina. « Les résultats étaient satisfaisants et les techniques ne cessent de s'améliorer », a expliqué le président Razakarisoa Johny.