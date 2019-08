Madagascar: Formation professionnelle - Une école pour conducteurs d'engins à haut risque à Toliara

Des engins à haut risque, capables de déplacer des milliers de tonnes.

Unique dans l'Océan Indien, l'école professionnelle CBS (Comato-Base-Sems) pour futurs conducteurs d'engins diplômés a été inaugurée le 29 juillet dernier à Toliara, dans le fokontany Mahavatse II, dans l'enceinte des anciens bâtiments des douanes. En 2017, Anita Cossettini, la DG de Comato (compagnie de manutentionnaires), sentait le besoin de cette école en constatant que le travail des dockers ne suffit plus à la demande du travail portuaire qui augmente d'année en année.

L'école professionnelle CBS est le fruit de la collaboration et partenariat entre COMATO et SEMS (Société d'Entreprises Multi-Services), deux entreprises utilisant encore des manutentionnaires et dockers, mais voulant se moderniser, mondialisation oblige. Le troisième opérateur, et non des moindres, est Base Toliara, qui commence à étoffer son équipe pour l'extraction de l'ilménite en 2020. Le tout coiffé par l'APMF, avec le coup de pouce du DG Jean Hubert Zipa.

L'originalité de l'école consiste à former des conducteurs d'engins à haut risque : chariot, élévateur, empileuse, grue... « Des engins pouvant déplacer plusieurs tonnes pour gagner du temps », explique Augustin Jaojy, DAF-fondateur de SEMS. Mais aussi une bonne et solide formation, initiée par des formateurs en provenance d'Afrique du Sud, pour ne pas courir des risques en manipulant ces engins à haut risque, ne plus compter sur la formation sur le tas. Il ne reste plus que la réhabilitation du Port de Toliara, qui tarde à commencer, pour compléter l'environnement propice au développement de la Région Atsimo Andrefana.