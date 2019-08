Madagascar: SIPEM Banque-PROPARCO - Une convention de partage de risques de crédits

L'accès des Petites et Moyennes Entreprises (PME) aux crédits de SIPEM Banque sera facilité.

En effet, une convention de partage de risques a été signée hier entre cette institution financière et l'Agence Française de Développement (AFD) par le biais de sa filiale PROPARCO (Promotion et Participation pour la Coopération économique), à son siège à Andavamamba. La SIPEM Banque a ainsi souscrit au dispositif de partage de risques ARIZ de l'AFD, qui est un instrument géré par cette dernière pour accompagner et appuyer au développement des entreprises malgaches. « Nous serons moins exigeants aux clients pour l'octroi de financement grâce à cette couverture partielle de risques de crédits, soit à hauteur de 50%.

Concrètement, l'AFD a octroyé un montant de 1 million d'euros, pour ce faire. Ce qui nous permettra de consentir des crédits portant une valeur de 8 milliards d'ariary dans le cadre de cette convention. Et les PME cibles sont des petites industries ou des entreprises commerciales ou bien celles qui exercent une profession libérale mais qui demandent un financement de plus de 40 millions d'ariary », a expliqué Rakotoarison Brillant, le Directeur général de SIPEM Banque.

5e banque partenaire. Néanmoins, « nous sollicitons davantage les PME qui opèrent dans le domaine de la transformation. Et via cet instrument ARIZ, nous pouvons faciliter l'accès aux crédits destinés à l'investissement ou au fonctionnement de ces entreprises », a-t-il rajouté. Notons que la SIPEM a pour mission de contribuer au développement économique de Madagascar en offrant des services financiers à toutes les catégories de clientèle, soit particuliers, PME, micro-entreprises voire des très petites et moyennes entreprises. « Elle est la 5e banque partenaire d'ARIZ à Madagascar. Avec ce partenariat, nous entendons étendre et augmenter l'action de l'AFD en faveur des entreprises les plus petites ayant le plus de difficultés à accéder aux crédits », a soulevé Jérôme Bertrand-Hardy, directeur de l'agence AFD à Madagascar.

Le plus compétitif. A l'origine, la SIPEM a été la pionnière de la micro-finance à Madagascar depuis sa création dans les années 90. Ensuite, la SIPEM devient une banque à partir de 2014, pour augmenter notre capacité d'offres de services financiers aux clients tout en œuvrant toujours dans le secteur de la méso-finance et de la micro finance. « Nous sommes une banque 100% malgache, dirigée par des Malgaches avec un capital entièrement malgache. Et à la différence des autres banques, nous adoptons une approche de proximité pour prospecter des clients en dehors de nos agences qui comptent au nombre de 20 éparpillées dans toute l'île. En plus, nous proposons un taux d'intérêt de comptes de dépôt de l'ordre de 7% par an. C'est le plus compétitif sur le marché », a conclu le directeur général de SIPEM Banque.