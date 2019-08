Madagascar: Jeux Africains - Madagascar engagé dans onze disciplines

Les compétitions internationales s'enchaînent pour le clan malgache. Après la belle prestation des Barea à la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte, et la deuxième place aux Jeux des Îles de l'Océan Indien à l'Île Maurice, les athlètes malgaches seront de nouveau sur le devant de la scène aux Jeux Africains du 19 au 31 août au Maroc.

Faire du sport un levier du développement, telle est la vision du président de la République, Andry Rajoelina. Et ces derniers mois, le sport et les athlètes malgaches étaient à l'honneur lors des nombreuses compétitions sur le plan régional, continental et mondial. Dans une semaine, tous les yeux du continent africain seront rivés sur le Maroc à l'occasion des Jeux Africains (JA). Cette compétition continentale réunissant plus de 6 000 sportifs issus de 54 pays est un tremplin pour les athlètes malgaches en quête d'une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Paquet. Aux Jeux des Îles de Maurice, Madagascar a été représenté par 349 sportifs et encadreurs. Cette fois-ci encore, l'Etat a mis le paquet pour les JA au Maroc. La Grande Île sera engagée dans onze disciplines, à savoir l'athlétisme, l'haltérophilie, le basketball, l'escrime, le judo, la lutte, la boxe, le taekwondo, le tennis de table, le tennis et le karaté. Le stage en Chine et les Jeux des Îles ont servi à chaque fédération de préparation et de détection. L'objectif de Madagascar est de faire mieux qu'au Congo il y a quatre ans, avec sept médailles dont une en argent et six de bronze. « Comme je l'ai annoncé auparavant, l'Etat est là pour appuyer et soutenir les sportifs.

Ils ont déjà démontré de quoi ils sont capables », a annoncé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto. Toutes les fédérations sont actuellement dans la dernière ligne droite de la préparation pour ce grand rendez-vous continental. C'est le tournoi de judo qui ouvrira le bal, bien avant la cérémonie d'ouverture des jeux, les 17 et 18 août, car les championnats du monde de la discipline se dérouleront du 25 août au 1er septembre au Japon. La grande partie des athlètes engagés au Maroc sont tous des habitués des compétitions internationales et ont été médaillés lors des derniers Jeux des Îles.