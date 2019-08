Cote d'Ivoire: Centres de loisirs d'Etat - 600 petits colons pour des activités récréatives et touristiques !

Ouverts le 29 juillet pour l'édition estivale 2019 à Abobo, Adjamé, Cocody et Yopougon, les espaces d'évasion et de socialisation du ministère du Tourisme et des Loisirs accueillent 150 vacanciers par commune.

C'est par une visite de terrain, respectivement à l'Ecole primaire Municipalité de Cocody Val Doyen 2 et sur le site de SOS Village d'enfants d'Abobo que Dr Emmanuel Gala Bi, directeur des Loisirs, s'est assuré de l'effectivité de l'édition 2019 des colonies de vacances à temps partiel organisé par le ministère du Tourisme et des Loisirs, le jeudi 1er août.

Dr Emmanuel Gala Bi, représentant le ministre Siandou Fofana, a démontré « qu'avec des activités de loisirs aux contenus didactiques et ludiques efficients pendant les grandes vacances, les enfants peuvent développer des facultés cognitives et s'approprier des valeurs civiques et morales ».

D'un centre de loisirs d'Etat à l'autre, ce sont au total 600 bambins qui fraternisent et se cultivent, tout en s'amusant, autour du thème de cette année, « Les centres de vacances pour une culture de paix et de cohésion sociale ».

Des sketches aux créations picturales et plastiques, en passant par l'initiation à l'écologie, l'apprentissage de normes éthiques et autres disciplines sportives, les enfants et leurs encadreurs apportent de l'eau au moulin du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui veut faire des centres de loisirs d'Etat, un levier de l'essor de la destination Côte d'Ivoire.

Pour permettre aux enfants d'être à l'écoute du terroir, les encadreurs développent avec eux des connaissances des us et coutumes, des connaissances géographiques et culturelles des régions du pays, de quoi susciter en eux des vocations touristiques, artistiques et culturelles.

Selon le directeur des Loisirs, utiliser les activités ludiques pour développer les habilités et susciter l'esprit critique, en permettant à l'enfant de découvrir ses potentialités par la pratique physique, sportive et culturelle, tel est le bien-fondé de ces centres de loisirs estivaux de l'Etat qui augurent de véritables colonies de vacances après deux éditions d'essai. Avec à la clé la noble ambition de combattre les inégalités sociales et culturelles.