Togo: M. Touze du Comité de l'ONU contre la Torture - "Ce n'est pas une prison qui peut encore accueillir du public... "

Le Togo est devant le Comité des Nations Unies contre la Torture à Genève en Suisse. Après que le pays ait présenté son rapport, il attend les recommandations de cette session qui s'achève le 09 Août prochain.

Si l'on s'accorde à reconnaitre que la prison civile de Lomé ne ne respecte en rien la dignité humaine, l'Expert-membre de ce Comité, Sébastien Touze, ne déroge pas non plus aux critiques.

Pour l'homme, cette maison d'arrêt de Lomé n'est plus adaptée et tout est à revoir. "Ce n'est pas une prison qui peut encore accueillir du public... Les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Le ministre l'a même dit.

C'est une prison qui ne peut plus être rénovée. On ne peut même plus faire des travaux parce qu'il n'y a plus de plans d'évacuation concernant le réseau des eaux et le système électrique".

M. Touze se désole de ce que la prison de Lomé date de la maison coloniale et que même pour sa localisation dans la capitale togolaise, c'est la croix et la bannière. Et donc à son avis, il urge d'envisager la construction d'une autre.