Togo: La rue va gronder pendant trois jours à Kara

Encore des jours chauds sur le campus de Kara ? C'est la grande interrogation. Pour ce que l'on sait le MEET Kara ne compte plus rester passif quand au retard des bourses et allocations de secours.

Par un message, cette section de Kara du MEET "porte à la connaissance de la communauté universitaire et de tous les étudiants du parcours licence et master qui ne sont pas à ce jour rentrés en possession de leurs bourses et allocations de secours, qu'elle organise de gigantesques manifestations les jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 Août 2019 au sein de l'université et dans les artères de la ville de Kara".

Dans la suite de message dont ampliation a été faite à l'AEET et le HACAME, il est indiqué que "ces trois jours de manifestations vont nous permettre d'exprimer notre ras-le-bol à l'autorité togolaise face à des promesses vaines, de dénoncer le mutisme des autorités universitaires en particulier et des autorités togolaises en général face aux conditions de vie et de travail de l'étudiant togolais".