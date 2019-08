Madagascar: Andry Rajoelina - « Le remplacement des maires par des PDS n'est pas fondé »

En marge de la prestation de serment du nouveau Directeur général du Bianco, Andrianirina Laza Eric Donat, le président Andry Rajoelina a parlé des communales.

A la question des journalistes sur le cas des actuels maires, sa réponse a été sans équivoque : « Le remplacement des maires par des PDS n'est pas fondé ». Et lui d'enchaîner que s'il y a un report des élections il estime que les maires actuels peuvent rester à leurs postes. Avant de conclure que « c'est au peuple de choisir ce qu'il voudra comme maire ». Quant à la date des municipales et des communales, le chef de l'Etat a fait savoir qu'il va demander l'avis de la CENI et du ministère de l'Intérieur tout en soulignant au passage qu'il y avait ceux qui contestaient la tenue de ces élections. Dans tous les cas, a-t-il dit on va tous les consulter. Et lui d'ajouter que la date de la tenue des communales sera discutée en conseil des ministres et publiée la semaine prochaine.

Corruption. En ce qui concerne le Bianco, le président de la République a garanti son entière indépendance dans l'exécution de sa mission et a également réitéré l'application de la tolérance zéro et d'exemplarité de sanctions en la matière. Et lui de déplorer que la corruption gangrène le pays, il a cité notamment le service des domaines ainsi que les différents ministères. Par ailleurs, il se félicite que les gens osent dénoncer les actes répréhensibles perpétrés par des éléments des forces de l'ordre.

Avoirs publics. Pour en revenir à la prestation de serment, le procureur général près la Cour suprême, n'a pas mâché ses mots à l'endroit de ceux qui dilapident les avoirs publics. « La corruption est partout, que ce soit au niveau des militaires, de la Justice, de la santé, de l'enseignement et même dans les églises », a-t-il déploré. Il n'a pas manqué ainsi de rappeler le détournement de 8 milliards d'ariary dans la gestion des finances de l'Etat pour le compte de l'année 2017.